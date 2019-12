Belevingstheater ‘Fractie van een seconde’ speelt in politie- en brandweerschool van Ranst



CVDP

18 december 2019

15u10 0 Antwerpen Naar aanleiding van De Warmste Week vond er dinsdagavond een theatervoorstelling plaats in de centrale hal van het opleidingsinstituut voor politie, brandweer en dringende geneeskundige hulpverlening in Ranst.

Volgens campus Vesta is de theaterproductie ‘Fractie van een seconde’ een must see voor iedereen die dagelijks het verkeer trotseert en denkt dat hem of haar niets kan overkomen. Een fractie van een seconde, meer is er niet nodig om je leven of dat van iemand anders overhoop te gooien.

Ervaringsdeskundigen

De twee acteurs van het stuk zijn ervaringsdeskundigen. Rudy Claes overleefde in 2003 een zwaar verkeersongeval en acteert, ondanks zijn verlamming, in de theatervoorstelling samen met spoed- en MUG-verpleegkundige Stef Vanlee. “‘Fractie van een seconde’ is een heerlijke combinatie van muziek, humor en situaties die uit het leven gegrepen zijn.”

Goede doel

Campus Vesta schenkt de opbrengst van de avond aan De Warmste Week en haar gekozen goed doel vzw Rondpunt. Deze organisatie ijvert voor een goede opvang van alle (in)direct betrokkenen bij een verkeersongeval en sensibiliseert voor een veiliger verkeer. De keuze voor Rondpunt als goed doel is niet toevallig. (Verkeers)veiligheid verbindt de drie disciplines in onze school. Campus Vesta leidt politie, brandweer en dringende geneeskundige hulpverleners op. Het zijn deze mensen die instaan voor onze veiligheid en die als eersten tussenkomen als het fout gaat. Sommigen werden het voorbije jaar ook persoonlijk getroffen.