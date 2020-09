Exclusief voor abonnees Belangrijke getuige stuurt kat naar reconstructie van politie-interventie waarbij 29-jarige Akram overleed Sander Bral & Patrick Lefelon

03 september 2020

17u24 4 Antwerpen De onderzoeksrechter organiseerde donderdagochtend een reconstructie in het onderzoek naar de dood van de 29-jarige Abderrahman ‘Akram’ Kadri. Op 19 juli kwam de man om het leven na een politie-interventie in het Antwerpse Statiekwartier. De wetsdokter en advocaten van beide partijen konden tijdens de reconstructie zien hoe de betrokken inspecteurs handelden die bewuste dag. Opvallend: een cafébazin, een belangrijke getuige, werd opgeroepen maar kwam niet opdagen.

Even terug naar zondagmiddag 19 juli. De Algerijn Abderrahman Kadri (29) uit Sint-Jans-Molenbeek, bijgenaamd ‘Akram’, zou zich agressief gedragen hebben aan een terras in de Statiestraat vlakbij het Centraal Station. Hij viel mensen lastig en gooide met terrasstoelen. Politiewoordvoerder Sven Lommaert verklaarde toen dat een patrouille de man, die zich erg verzette tegen de politie, op de grond legde en in de boeien sloeg. Omdat hij bleef stampen, kruisten de inspecteurs de benen van de verdachte. Hij was zichtbaar onder invloed was van drugs, dus vroeg de politie medische bestand. Toen die arriveerde, kreeg Akram een hartstilstand en belandde hij op intensieve zorgen in het Middelheimziekenhuis. Daar overleed hij dezelfde dag nog.

Volgens de uitbater van café De Koetsier in de Statiestraat, hing Akram al vijf dagen rond in de buurt en voelde hij zich slecht omdat zijn moeder ernstig ziek werd. Volgens vrienden leefde hij in een constante roes en gebruikte hij erg veel drugs. Op sociale media circuleerden beelden van de arrestatie met opschudding tot gevolg, George Floyd en de Black Lives Matter-beweging in gedachten.

#JusticeForAkram

Op de beelden is te zien hoe een agent minutenlang zijn knie in de rug van de verdachte houdt. Hashtags als #JusticeForAkram en #MurderInAntwerp werden erg populair. Er werd opgeroepen tot vreedzaam protest, waar een kleine tweehonderd personen kwam opdagen. Een tiener riep op tot ‘guerrila-acties’ tegen de politie maar die werd snel gearresteerd en in een gesloten instelling gestopt. Op 30 juli werd Akram begraven in Algerije.

