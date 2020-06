Belangrijke fietsassen krijgen fietsbewegwijzering ADA

22 juni 2020

10u27 0 Antwerpen In Antwerpen komen deze zomer op alle functionele fietsassen borden met fietsbewegwijzering. Zo wil de stad Antwerpen de fiets verder promoten als snel en vlot vervoersmiddel. Fietsers kunnen het fietsnetwerk online raadplegen of downloaden op www.slimnaarantwerpen.be.

De stad plaatst tegen midden juli in totaal 689 fietsbewegwijzeringsborden op alle belangrijke knooppunten van het functionele fietsnetwerk in Antwerpen. Dat netwerk spreidt zich uit over het volledige grondgebied van de stad en districten. De bewegwijzering maakt de hoofdroutes van het fietsnetwerk ook extra zichtbaar in het straatbeeld.

Voor de opmaak en plaatsing van de borden is rekening gehouden met onder andere herkenbaarheid, leesbaarheid en continuïteit. Naast de vermelding van bepaalde stadswijken (Antwerpen-Centrum, Deurne-Noord,…), districten en gemeentes worden ook belangrijke locaties zoals ziekenhuizen en park-and-rides opgenomen en worden de fietsostrades visueel duidelijk aangegeven.

Fietsers kunnen het fietsnetwerk online raadplegen of downloaden op www.slimnaarantwerpen.be. Er is ook een gratis fietskaart beschikbaar in de stadswinkel op de Grote Markt en in alle districtshuizen. Sinds deze maand verstuurt de stad de kaart ook gratis per post aan iedereen die ze aanvraagt. Het kan tot 2 weken duren voordat de kaart in de bus valt.