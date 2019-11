Belangrijk voor Antwerpse chemie: Induss levert nu elk uur twee miljoen liter gedemineraliseerd water PhT

25 november 2019

18u11 0 Antwerpen Drinkwaterbedrijf Water-link blijft fors investeren in de productie van gedemineraliseerd water (of ook ‘deminwater’) voor de industrie. Maandag is de vierde productielijn van de Induss 1-fabriek aan de Boudewijnsluis geopend. De volledige installatie levert elk uur 2 miljoen liter deminwater, bijna de inhoud van een olympisch zwembad.

Gedemineraliseerd water bevat geen zouten, mineralen en verontreinigingen. Daardoor is het ongeschikt als drinkwater. Maar onder meer voor de chemie is het deminwater een belangrijke grondstof. De Induss-fabriek startte met de productie in 2011. Oorspronkelijk leverden twee productielijnen elk 400.000 liter aan twee opslagtanks met een inhoud van elk 7,5 miljoen liter. Van daaruit vertrok een netwerk van 14 kilometer ondergrondse leidingen naar klanten. Drie jaar later kwam er al een derde productielijn bij en in 2016 breidde het netwerk uit tot 22 kilometer.

Met de vierde lijn staat Induss in zijn domein aan de wereldtop. De installatie is volautomatisch en wordt vanop afstand bewaakt. Het lage energieverbruik, warmterecuperatie en een beperkte afvalwaterstroom maakt de productie duurzaam. Het deminwater is geschikt voor de modernste hogedrukstoomcentrales. Ook Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) zakte maandag naar de site van Induss af.