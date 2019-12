Belandde vermiste Max Meijer (23) in het water? “Helaas een al te bekend scenario”

Antwerpen

Voor de familie en vrienden van de vermiste Max Meijer (23) zijn het bange dagen. De jonge Nederlander is sinds zondagochtend 6 uur vermist na een nachtje stappen in Antwerpen. Zijn auto bleef achter, zijn weekendtas met kleding onaangeroerd. Hij werd voor het laatst gezien in het Antwerpse Schipperskwartier. Ondertussen verspreidde de federale politie een opsporingsbericht. De familie vreest dat hij net als zovelen voor hem in het water sukkelde en niet tijdig kon ontsnappen. “We lopen niet op de feiten vooruit, maar dit scenario is ons helaas al te bekend", zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen.