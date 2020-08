Belager De Wever slaat opnieuw toe: man gecolloqueerd Sander Bral LH

10 augustus 2020

08u01

Bron: Eigen berichtgeving 13 Antwerpen De belager van Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever is opnieuw opgepakt. Dat werd maandagochtend bevestigd door het parket van Antwerpen. De verwarde man, een veertiger uit Nepal, wilde De Wever aanspreken terwijl die aan het joggen was in het Rivierenhof. De Nepalees is gecolloqueerd.

De Nepalees is geen onbekende voor de burgemeester van Antwerpen. Vorige week maandag stond de man al eens aan de voordeur van het huis van De Wever en in de nacht van donderdag op vrijdag brak hij zelfs in in de tuin van de woning in Deurne. De Wever moest zijn ongeladen luchtdrukkarabijn bovenhalen om de indringer te overmeesteren. Nu werd de man dus opnieuw opgepakt na een incident in het Rivierenhof en vervolgens opgenomen in een psychiatrische instelling.

Het parket van Antwerpen benadrukt dat de man geen slechte bedoelingen bleek te hebben. De Nepalees gedroeg zich vreemd in het park en werd daardoor opgemerkt waardoor de politie erbij werd gehaald. Tot een confrontatie met De Wever kwam het nooit in het park, want de burgemeester had zijn rondje al gedaan op dat moment.

“De collocatieprocedure werd opgestart en de man zit intussen in een psychiatrische instelling", bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts.