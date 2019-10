Beklaagde op proces over dood Michel Cleutjens (52): “Die vuistslag was voor iemand anders bedoeld”

Jonathan Bernaerts

07 oktober 2019

16u25 0 Antwerpen De fatale vuistslag die Michel Cleutjens (52) tijdens een nachtje stappen in de Antwerpse stationsbuurt incasseerde, was eigenlijk bedoeld voor iemand anders. Dat beweert Sitthichai T. (27), die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van vijftiger. “Cleutjens droeg hetzelfde T-shirt als de man die mijn vriendinnen lastigviel. De klap was een vergissing.”

Vrijdag 6 juli 2018. De Rode Duivels kloppen Brazilië na een zenuwslopende pot voetbal met 1-2 en scharen zich bij de laatste vier op het WK. Antwerpen verkeert die avond in hogere voetbalsferen. Ook Michel Cleutjens (52) en zijn vrienden zijn in feeststemming. Het gezelschap besluit een stapje in de wereld te zetten en belandt in café SaTang in de Van Arteveldestraat in de Antwerpse stationsbuurt.

Het is al ver voorbij middernacht wanneer Cleutjens in het café bij een opstootje betrokken raakt. Volgens getuigen neemt hij het op voor een vriendin die door een handtastelijke man wordt lastiggevallen. Verschillende cafégasten moeien zich. Er wordt geduwd en getrokken. In het tumult krijgt Cleutjens een rake klap. Hij valt en komt met zijn hoofd tegen de toog terecht.

Om verdere escalatie te voorkomen, wordt Cleutjens in café SaTang de deur gewezen. Wanneer hij op de stoep voor het café nog wat staat te kletsen, krijgt hij plots een vuistslag in het aangezicht. Cleutjens valt steil achterover en komt met zijn hoofd hard tegen de grond terecht. Hij blijft roerloos liggen. Cleutjens wordt in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar overlijdt hij na een week aan de gevolgen van een schedelbreuk.

Enkele dagen na het overlijden van Cleutjens biedt een man van Thaise origine zich aan bij politie. Sitthichai T. (27) bekent dat hij Cleutjens die bewuste nacht een slag in het gezicht had gegeven. T. verklaart dat hij zich van slachtoffer had vergist. “Hij droeg hetzelfde T-shirt als de man die mijn vriendinnen eerder die avond had lastiggevallen.” De onderzoeksrechter beslist om T. niet aan te houden. De twintiger komt vrij onder voorwaarden.

Sitthichai T. stond maandag, ruim een jaar na de dood van Cleutjens, voor de Antwerpse rechtbank terecht. De procureur vervolgt hem voor ‘slagen en verwondingen met de dood tot gevolg’ en eist 1 jaar cel en 800 euro boete. Nog in de beklaagdenbank: Sven D.K. (43), die Cleutjens tijdens de schermutseling ín café SaTang een klap had verkocht. Hij riskeert 6 maanden cel en 800 euro.

De verdediging van Sitthichai T. stuurt aan op een werkstraf. “We gaan er geen doekjes om winden: dit was zinloos geweld”, aldus advocaat Frank Impens. “Mijn cliënt dacht dat het Cleutjens was die zijn vriendinnen eerder op de avond had lastiggevallen. Hij bleek mis te zijn. Maar laat ons duidelijk zijn: nooit heeft mijn cliënt het overlijden van het slachtoffer gewild. De feiten hebben een diepe indruk op hem nagelaten. Hij heeft zijn spijt uitgedrukt en toont schuldinzicht. Bovendien heeft hij sinds de feiten geen druppel alcohol meer aangeraakt.”

Advocaat Xavier Potvin, die Sven D.K. verdedigt, pleit de vrijspraak. “Tijdens het opstootje in het café werd mijn cliënt door een viertal personen tegen de muur geduwd. Hij heeft dan inderdaad een slag uitgedeeld, maar alleen omdat hij zichzelf probeerde te verdedigen. Met wat er zich nadien allemaal buiten heeft afgespeeld, heeft hij niks te maken. Al betreurt hij natuurlijk wel dat het slachtoffer is overleden.”

De nabestaanden van Cleutjens kwamen maandag niet naar de rechtbank. Zij lieten zich vertegenwoordigen door een advocaat. Die vroeg de rechtbank om duizenden euro’s aan schadevergoeding toe te kennen.

Vonnis op 30 oktober.