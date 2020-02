Bekende SAMGA-gebouwen gaan tegen vlakte, maar 125 jaar oude bakstenen graansilo ontsnapt aan sloop Philippe Truyts

08 februari 2020

15u41 0 Antwerpen De afbraak van de SAMGA-gebouwen start maandag 10 februari. Dat laat Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, weten. Eén gebouw ontsnapt aan de sloop: de bakstenen graansilo uit 1895. De burgerbewegingen hebben daar mee voor gezorgd.

Drie gebouwen moeten eraan geloven: de betonnen graansilo, de lage hangar aan de Boerinnestraat en het kantoorgebouw naast de sporen. Ze moeten tegen de vlakte omdat op die plek een grote werf voor de Oosterweelverbinding verrijst. Vlakbij bouwt Lantis de nieuwe Oosterweelknoop, een verkeerswisselaar tussen de haven en het Eilandje. Ook de tunnels onder het Albertkanaal worden er aangelegd. Bovendien krijgt de Royerssluis een forse groeischeut.

Broedseizoen zwaluwen

De sloop van de drie SAMGA-gebouwen is in handen van aannemers Hens en Heezen. Eerste job wordt de machinale afbraak van de lage hangar, een kleine 4.000 m² groot. Rond half maart moet die klus geklaard zijn, zodat de zwaluwen rustig kunnen broeden. Ook het kantoorgebouw moet helemaal verdwenen zijn tegen die tijd. Tegen de zomer pakken de aannemers de betonnen graansilo aan. Alles samen rest er van de drie gebouwen straks 42.000 ton steenpuin en 4.000 ton metaal. “We verzamelen het puin op de site en zullen het zoveel mogelijk gelijktijdig afvoeren, via het water of de weg”, zegt Jeroen Van den Bossche van Hens uit.

Het goede nieuws is dat de bakstenen graansilo van 125 jaar oud overeind blijft. Hij zal door de sloop van de naburige gebouwen beter zichtbaar worden. AG VESPA, de stad en Lantis zijn gesprekken gestart over een nieuwe bestemming.