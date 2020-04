Bekende Antwerpse strafpleiter naar rechtbank doorverwezen in zaak van heling en witwassen BJS

03 april 2020

20u32 0 Antwerpen De bekende Antwerpse strafpleiter Tim Smet moet voor de correctionele rechtbank verschijnen op verdenking van heling en witwassen. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) beslist. Smet wordt ervan verdacht dat hij zich door zijn cliënte Ashley Van de Velde, die samen met haar vriend moet terechtstaan voor de roofmoord op een gevangenisverpleegster, heeft laten betalen met een deel van de buit. Smet ontkent de aantijgingen.

De 45-jarige verpleegster Christine Lenaerts, die in de gevangenis van de Antwerpse Begijnenstraat werkte, werd twee jaar geleden door Ashley Van de Velde (35) en haar vriend Marc Laudet (45) met geweld om het leven gebracht. Dat gebeurde nadat Van de Velde na haar penitentiair verlof niet was teruggekeerd naar de gevangenis. Na de moord stal het koppel het geld van Lenaerts en probeerden ze ook haar auto te verkopen. De twee werden kort na de feiten in Spanje opgepakt. Ze staan binnen enkele maanden voor het hof van assisen in Antwerpen terecht voor roofmoord.

In het kader van het onderzoek naar de roofmoord kwam meester Tim Smet, de advocaat van Ashley Van de Velde, in beeld. Volgens het gerecht, dat zich baseert op verklaringen van de moeder van Van de Velde, heeft hij zich “wetens en willens” laten betalen met een deel van de buit van de roofmoord.

Altijd ontkend

De Antwerpse raadkamer besliste onlangs dat Tim Smet, die de beschuldigingen altijd ten stelligste heeft ontkend, voor de correctionele rechtbank moest terechtstaan. Maar omdat Luk Delbrouck, de advocaat van meester Smet, hoger beroep tegen de doorverwijzing aantekende, werd de zaak naar de KI gestuurd. Volgens de verdediging zijn er tijdens het onderzoek (procedure)fouten gemaakt. De KI besliste vrijdag echter om het hoger beroep af te wijzen, en dus zal Smet zich alsnog voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.

De verdediging van Smet betreurt dat het tot een strafproces komt. “Onze cliënt volhardt dat hij absoluut niet schuldig is aan hetgeen hem wordt aangewreven”, reageert meester Luk Delbrouck. “Omdat er toch een aantal procedurele argumenten, zelfs ongerijmdheden, in het dossier zitten, hadden we hoger beroep ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer. De KI heeft vastgesteld dat onderzoeksrechter zijn saisine (de mate waarin de zaak bij de rechter aanhangig is, red.) als onderzoeksrechter heeft overschreden, maar laat de beslissing over het weren van bepaalde stukken uit het dossier over aan de correctionele rechtbank.”