Bekende Antwerpse kruidenier Van Laeke stopt na 60 jaar: “Nu wil ik wat van de wereld zien” Jonathan Bernaerts

20 juni 2019

15u19 0 Antwerpen Kruidenierszaak Van Laeke, een begrip in de Antwerpse Brederodestraat, houdt na 60 jaar op te bestaan. Zaakvoerder Herman gaat op zijn 62ste met pensioen. “Jarenlang heb ik keihard gewerkt. Nu wil ik wat van de wereld zien.”

Het nieuws over het pensioen van Herman Van Laeke (62) gaat in de Brederodestraat niet onopgemerkt voorbij. De winkelier, die vooral is gespecialiseerd in de verkoop van groenten en fruit, wordt er door zijn klanten elke dag over aangesproken. “Blijkbaar ben ik niet de enige die met pijn in het hart afscheid neemt”, knipoogt Herman. “Ook mijn klanten betreuren dat ik volgende week donderdag stop. Ik was niet de goedkoopste uit de buurt, dat geef ik toe. Maar ik bood wel elke dag topkwaliteit. Dat konden veel mensen appreciëren.”

De bekende kruidenierszaak kwam in 1960 in het bezit van de ouders van Herman. “We woonden in het Oost-Vlaamse Kaprijke toen mijn ouders beslisten dat ze de Antwerpse zaak van dorpsgenoten gingen overnemen”, vertelt Herman. “We zijn dan plotsklaps van den boerenbuiten naar de Koekenstad verhuisd. Achteraf gezien was dat best een drastische beslissing: mijn ouders waren destijds nooit verder geweest dan een bezoek aan Expo 58 in Brussel. In 1985 heb ik de zaak dan overgenomen, nadat ik er al jaren in had meegedraaid.”

Ik had wel een neef die interesse toonde om de zaak over te nemen, maar ik heb hem het zelf afgeraden. Hij heeft een goedbetaalde baan en een gezinnetje dat hij moet onderhouden.” Uitbater Herman Van Laeke

Meir van ‘t Zuid

Vandaag telt de Brederodestraat een weelde aan Turkse restaurants, snackbars en kapsalons, maar ooit was het dé winkelstraat van Antwerpen. “De Meir van ’t Zuid, zo werd de Brederodestraat in de jaren zestig genoemd”, herinnert Herman zich. “Destijds waren hier chique boetieks, juweliers en banken gevestigd. Maar doorheen de jaren is het gros van de Belgische winkels verdwenen. Veritas of schoenen Torfs verkasten bijvoorbeeld naar grote winkelcentra omdat ze daar meer klanten konden bereiken. Andere winkeliers gaven er de brui aan omdat ze geen opvolgers hadden.”

Tot die laatste categorie behoort nu ook Herman. “Als je geen kinderen hebt, kan je de zaak ook moeilijk overdragen aan een volgende generatie”, zegt hij. “Ik had wel een neef die interesse toonde, maar ik heb hem het zelf afgeraden. Hij heeft een goedbetaalde baan en een gezinnetje dat hij moet onderhouden.”

“Eigenlijk had ik niet hoeven te stoppen”, gaat Herman verder. “Ik heb mijn vaste klanten en merk dat in de buurt ook heel wat jonge mensen zijn komen wonen die de weg naar mijn zaak hebben gevonden. Maar aan de andere kant is het ook wel goed geweest. Jarenlang heb ik keihard gewerkt. Nu wil ik genieten van een welverdiend pensioen.”

Naar Himalaya

In tegenstelling tot veel andere gepensioneerde winkeliers doet Herman zijn pand niet van de hand. “Eigenlijk zou ik de winkelruimte graag willen verbouwen zodat ik hier kan komen wonen. Hopelijk verleent de stad me hiervoor de nodige vergunningen.”

Wanneer we Herman naar zijn pensioenplannen vragen, moet hij niet lang nadenken. “Ik wil graag wat van de wereld zien”, zegt hij. “Als je verse producten verkoopt, kan je er niet zomaar eventjes tussenuit. Daarom ben ik al heel mijn leven amper op vakantie kunnen gaan. Enkele jaren is het dan toch een keertje gelukt om op reis te gaan. Ik ben dan de Machu Picchu in Peru gaan bezoeken en heb de smaak serieus te pakken gekregen. Nu wil ik naar Nepal om een trekking door de Himalaya te doen.”