Bekende Antwerpse bakkerij Goossens blijft gewoon open: “Belang van lokaal kopen benadrukken.” David Acke

12 juni 2019

12u07 14 Antwerpen Bakkerij Goossens stopt niet. Antwerpen kan opgelucht ademhalen en ook Patrick Goossens kan terug op zijn beide oren slapen. Unizo Antwerpen plakte een korte maar duidelijke boodschap op de etalage: “Wij stoppen. Bedankt voor alle jaren.” Met deze actie wil Unizo het belang van lokaal kopen onderstrepen.

“Wij stoppen. Bedankt voor alle jaren.” Die boodschap stuurde de bekende Antwerpse bakkerij Goossens deze ochtend de wereld in. In eenvoudige letters stond deze boodschap te lezen op hun etalage. Al gauw ging het nieuws rond op sociale media. Maar wie nu langs de bakker in de Korte Gasthuisstraat passeert zal opgelucht ademhalen. Bakkerij Goossens blijft gewoon verder bestaan en doen waar het goed in is: brood bakken.

De actie werd bedacht door Unizo Antwerpen in samenwerking met de nationale tak van de ondernemersvereniging om consumenten te overtuigen van het belang lokaal te kopen. “Op steeds meer plaatsen houden handelaars het voor bekeken en neemt de leegstand toe. Ieder van ons ziet het gebeuren, betreurt het en haalt vervolgens de schouders op. Maar wat we als consumenten - en dat zijn we tenslotte allemaal - te weinig beseffen, is dat we zelf mee de oorzaak zijn van die evolutie”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “Niet het feit dat we meer online kopen is op zich het probleem. Wel het gemak waarmee we dat op grote schaal in het buitenland doen. Zonder dat we er bij stilstaan, verdwijnt dat geld de grens over, om niet meer terug te keren naar onze economie. Zo ondergraven we uiteindelijk onze eigen welvaart.”

Schokeffect

Met de boodschap ‘Wij stoppen. Bedankt voor alle jaren.’, wil Unizo een schokeffect teweegbrengen bij de voorbijwandelende consumenten. “We willen de mogelijke gevolgen van het verdwijnen van onze winkelhiers zo tastbaar mogelijk maken, door een gevoelige snaar te raken. Mensen gaan zo opnieuw beseffen dat de aanwezigheid van deze winkels en al wat ze aan de gemeenschap bijdragen, lang niet zo vanzelfsprekend is als ze denken. Vaak dringt de waarde van wat we hebben pas door, van zodra het er niet meer is. Net dat gevoel willen we - eventjes - creëren, als een wake up call”, zegt Mien Gillis, UNIZO-retailexpert en coördinator van de Winkelhier-actie.

Laura Goossens (25) is de nicht van huidig uitbater Patrick Goossens en steunde de actie mee. “Patrick had wat schrik voor de reacties die er zouden komen. Je liegt je klanten eigenlijk een beetje voor. Zeker tegenover onze vaste klanten was dat niet gemakkelijk”, vertelt ze. “Wij zijn ambassadeur van de Winkelhier-campagne om de consument bewust te maken dat lokaal kopen belangrijk is voor het laten voortbestaan van kwaliteit en ambacht. Door bij Bakkerij Goossens te kopen worden lokale leveranciers gesteund, een economische meerwaarde die vandaag onontbeerlijk is als zuurstof voor de economie. Intensieve mankracht en respect voor het ambacht zijn eigen aan waar we voor staan en dat willen we vandaag nog eens in de verf zetten”.

Bakkerij Goossens bestaat al sinds 1884 en werd altijd van vader op zoon overgedragen. Gaat Laura nu de nieuwe uitbater worden? “Daar is het nog veel te vroeg voor. Mijn nonkel heeft nog een aantal jaren te gaan alvorens hij op pensioen kan gaan. Tot die tijd blijf ik hier gewoon werken en dan zien we wel.”