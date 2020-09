Bekende Antwerpenaars en buurtbewoners roepen op digitaal te stemmen op projecten van Burgerbegroting ADA

04 september 2020

11u34 0 Antwerpen Bekende Antwerpenaars Slongs, Saïd Boumazoughe en Lien Van de Kelder roepen samen met enkele buurtbewoners op om digitaal te stemmen voor de projecten van de zevende Burgerbegroting van het district Antwerpen. Door het coronavirus wordt de fysieke stemming op het burgerbegrotingfestival vervangen door een digitale stemming. Stemmen kan vanaf nu tot en met donderdag 24 september.

Sinds maart verliepen alle stappen van de Burgerbegroting digitaal. Aan elke stap namen steeds meer dan 1.000 bewoners deel. Zij beslisten mee over de thema’s en de verdeling van het budget van 1,4 miljoen euro. Nu is het tijd om binnen die thema’s de projecten te kiezen die in 2021 uitgevoerd worden. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk bewoners van district Antwerpen stemmen. Daarom roepen drie bekende Antwerpenaars en enkele betrokken buurtbewoners alle inwoners op om online te stemmen tijdens de laatste stap van deze Burgerbegroting. Vanaf zaterdag 5 september ontdekken bewoners een video op de website en de socialemediakanalen van het district Antwerpen met de enthousiaste oproep van de Burgerbegroting-ambassadeurs.

Inwoners ouder dan 13 jaar kunnen snel en eenvoudig stemmen op de projecten die zij gerealiseerd willen zien. Ga naar www.burgerbegroting.be, geef je rijksregisternummer (om je leeftijd en woonplaats te bepalen) en achternaam in, en stem op minstens 3 projecten. De gegevens worden niet bijgehouden of gebruikt achteraf. Stemmen is nog mogelijk tot en met donderdag 24 september om 24 uur. Meer informatie over de Burgerbegroting en de verschillende stappen staat ook op www.burgerbegroting.be.