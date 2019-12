Bekend Italiaans restaurant Sardis ruilt na 35 jaar Merksem in voor Brasschaat ADA

26 december 2019

14u26 0 Antwerpen Al sinds 1984 kan je op de Maantjessteenweg in Merksem terecht bij het Italiaanse restaurant SARDIS maar daar komt nu zondag een einde aan. Uitbaters Tiziano en Evelien verhuizen de zaak naar Brasschaat. Daar konden ze een pand kopen met een tuin aan. “Onze grote droom komt hiermee uit. We droomden al langer van een eigen pand met buitenruimte, zeker nu de zomers steeds warmer worden.”

Al tien jaar is Tiziano Cappi eigenaar van het restaurant SARDIS. In al die jaren heeft hij de zaak opgebouwd tot wat die nu is. Geen traditionele pizzeria maar een echte Italiaanse zaak met verse producten. En die zaak zal hij vanaf 8 januari voortzetten in Brasschaat.

De reden voor de verhuis is eenvoudig. Het droompand van het koppel ligt in Brasschaat en bovendien komen heel wat klanten nu al uit die regio. “We trekken dus eigenlijk naar onze klanten toe”, lacht Tiziano. De eigenaar heeft vooral heel wat vaste klanten en nieuwe klanten aantrekken werd steeds moeilijker. “De buurt is de laatste jaren fel veranderd en we merkten dat de passage minderde. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat onze trouwe klanten ons zullen volgen. In het nieuwe pand is die passage wel aanwezig en bovendien straalt het pand heel wat charme en gezelligheid uit.”

Grote troef

Maar de grote troef in het nieuwe pand is de tuin. “Daar droomden we al lang van. In de zomer misten we dat hier in Merksem. Met de steeds warmere zomers was een buitenruimte echt wel nodig en dat kan nu in Brasschaat.”

Aan het concept verandert er niets. “We blijven werken met topwijnen, verse producten en dagverse gerechten. Het interieur krijgt een moderne uitstraling en ook de borden, glazen en het bestek krijgen een update.” Nog tot zondag zal SARDIS de deuren openen in Merksem maar daarna gaan de kookvuren er definitief uit. Op 8 januari opent het Italiaanse restaurant dan opnieuw de deuren in Brasschaat op Kapelsesteenweg 406.