Bekend havenzicht verdwijnt elke dag wat meer: sloop van betonnen SAMGA-gebouw bij Noordkasteel PhT

31 maart 2020

12u34 0 Antwerpen De Oosterweelwerven zijn grotendeels stilgelegd door de coronacrisis, maar de afbraak van de SAMGA-gebouwen vlakbij het Noordkasteel gaat door. Zo zag de betonnen graansilo er maandag uit (foto). De bakstenen silo uit 1895 blijft wel staan.

Op de SAMGA-site (Société Anonyme des Magasins à Grains d’Anvers) verdwijnen drie van de vier gebouwen. Naast de betonnen graansilo moesten ook de lage hangar aan de Boerinnestraat en het kantoorgebouw naast de sporen plat. Er verrijst daar immers een grote werf voor de bouw van de Oosterweelknoop, een verkeerswisselaar tussen de haven en het Eilandje. Ook de tunnels onder het Albertkanaal zullen er worden aangelegd. Als de Oosterweelknoop klaar is, wordt werk gemaakt van een stedelijk plein op de SAMGA-site.

Zwaluwen

De sloop is in handen van aannemers Hens en Heezen. De lage hangar werd eerst afgebroken om het broedseizoen van de zwaluwen niet te verstoren. Die keren normaal begin april terug van Afrika. Ze broeden in de bakstenen graansilo die bewaard blijft. Van de drie gebouwen resten straks nog 42.000 ton steenpuin en 4.000 ton metaal.