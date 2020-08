Bekend Antwerpen neemt afscheid van filmregisseur Robbe De Hert: “Robbe heeft minstens tien levens geleid” ADA/PhT

24 augustus 2020

21u15 2 Antwerpen Bekende Antwerpenaren nemen afscheid van hun vriend, collega, voorbeeld oftewel hun ‘sjoe’, zoals Robbe De Hert zou zeggen. Maandagavond overleed de Antwerpse filmregisseur op 77-jarige leeftijd. “Robbe was een man met het hart op de juiste plaats, maar je moest hem eerst leren kennen.”

Reinhilde Decleir: “Robbe was een man vol met dromen”

“Ik was aan het repeteren en dan staat de radio niet op om het nieuws te beluisteren. Hebben ze er iets over gezegd in het nieuws?” Actrice Reinhilde Decleir schrikt als we haar vertellen over de dood van Robbe De Hert. “Ik ken Robbe al heel lang. Toen ik 15 jaar was zag ik hem wel eens op de tram. Hij moet 20 geweest zijn. Robbe was een hele knappe man”, gniffelt Decleir. Dat Reinhilde later voor Robbe een muze zou worden, is misschien wat te krachtig uitgedrukt maar De Hert had voor Reinhilde altijd wel graag een rolletje in zijn films. “Hij me graag denk ik. Al weet ik niet of ik in de De Witte van Sichem eigenlijk echt in beeld ben gekomen. Ik heb die film nu al een aantal keer gezien maar ben mezelf nog niet tegenkomen”, lacht Decleir. “Robbe was een man vol met dromen. Op de set voelde hij zich helemaal in zijn element maar daarbuiten was hij nogal een chaoot. Als mens was hij ‘ne maat’. Je moest hem leren kennen en dan merkte je dat hij het hart op de goede plaats had en een goed gevoel voor humor.”

Michaël Pas: “Veel aan Robbe te danken”

Voor Michaël Pas was Robbe De Hert “een volksheld”. “Iemand die zichzelf gemaakt heeft. Zonder opleiding, zonder middelen met niets dan zijn talent en zijn koppigheid. Zo heeft hij aan de weg van de Vlaamse film getimmerd, en kansen gemaakt voor wie na hem kwam. Als jongetje van twaalf speelde ik mee in Robbes De Witte van Sichem . Ik was diep onder de indruk van Robbe zelf, zijn bezieling, zijn energie en zijn gedrevenheid. Na mijn toneelschool was ik enorm trots dat ik de rol van Robbe mocht spelen in Blueberry Hill. Het vertrouwen dat hij me daar geschonken heeft, heeft me mijn hele loopbaan als acteur voortgestuwd. Ik heb veel aan Robbe te danken. Dank je wel, grote beer!”

Erik Van Looy: “Meest unieke persoonlijkheden van zijn tijd”

Erik Van Looy prijst de vele kwaliteiten van de regisseur: “Robbe was tegelijk een groot en bezeten filmmaker en één van de meest unieke persoonlijkheden van zijn tijd. Vaak geestig, altijd weerbarstig, nooit banaal. Ik denk dat we mogen zeggen dat hij minstens 10 levens heeft geleid. Het hadden er nog 10 méér mogen zijn. Indien de hemel bestaat, zetten ze daar maar beter snel een regisseursstoel klaar en maken ze zich op voor een stevige storm, want Robbe bleef altijd zichzelf en zal altijd zichzelf blijven. Ik hoop dat we hem nog héél lang zullen missen.”

Joke Sluydts: “Robbe zal er voor altijd zijn”

Actrice Joke Sluydts (35) werkte als assistente intensief samen met Robbe De Hert aan de documentaire ‘Hollywood aan de Schelde’, het laatste project van de regisseur. “Hij zat er al twintig jaar mee in z’n hoofd. Hij wilde de Belgische filmgeschiedenis vertellen en dat in een documentaire gieten”, vertelt ze. “Robbe was een vechter, maar ik denk dat hij nu uitgevochten was”, zegt Sluydts nog. “Maar hij heeft ook gevochten voor de Vlaamse film. Niet alleen voor zichzelf, maar voor alles wat iedereen nu kan doen en kan maken. Dat wordt te veel vergeten. Robbe is zo iemand die in de filmgeschiedenis gaat komen bovendrijven. Er zijn er veel die nu even belangrijk zijn, maar die we ons binnen vijftig jaar niet meer herinneren. Robbe zal er voor altijd zijn.”

Freddy Michiels: “De juiste acteurs voor de juiste rollen”

“Robbes grootste kracht was dat hij feilloos de juiste acteurs voor de juiste rollen koos”, zegt journalist en filmkenner Freddy Michiels over Robbe De Hert. “Met meer structuur in zijn leven had hij het met zijn talent nog veel verder gebracht. Robbe zág perfect hoe hij iets in beeld moest brengen.”

Michiels leerde De Hert kennen toen hij in een filmjury zat, diep in de jaren ’60. “Robbe nam aan het concours deel met ‘Twee keer twee ogen’, een kortfilm. We zijn vrienden geworden. Tijdens het afwerken van de documentaire ‘Hollywood aan de Schelde’ zorgde ik voor een taxi die hem van zijn woonst naar de studio en terug bracht. Samen met enkele andere auteurs hebben we van Hollywood aan de Schelde een boek gemaakt. De opbrengst is naar Robbe gegaan.”

“Robbe was een aimabel man, zeker eens je hem beter kende. Geld en gezondheid waren een probleem. In zijn tijd kreeg je niet stapsgewijs, tijdens de realisatie van een film, subsidies toegestopt. Het geld kwam in één keer, maar was ook snel op omdat de kosten voor het draaien van de film werden onderschat.”

Suikerziekte zou Robbe De Hert langzaam maar zeker slopen. “Robbe sloeg de raad van zijn dokters lang in de wind. Hij had niet de discipline om gezonder te leven. Hij is de enige die ik ken die veel dronk en er toch plezier in schiep. Maar uiteindelijk stopte hij toch met drinken. Begin dit jaar vroeg hij me nog om een scenario te maken. Want hij had nog een idee, maar kon het niet meer uitschrijven. We zijn er niet meer op teruggekomen. Zijn bobijn was op.”