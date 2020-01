Begrafenisondernemer die voor 7.500 euro opgelicht werd door valse zeekapitein, heeft geld terug Jan Aelberts

23 januari 2020

09u49 0 Antwerpen Antwerps begrafenisondernemer Michael Deleu heeft zijn geld terug. Vorige week werd hij voor 7.500 euro opgelicht. Hij kreeg net als heel wat collega’s een e-mail in de bus waarin een zeekapitein vroeg zijn overleden vrouw vanuit New York te repatriëren. Van dat verhaal bleek geen letter waar. De bank kon het geld onderscheppen.

“Ik kreeg een e-mail van een kapitein, een zekere Donald Seguin, die tot 24 januari vast zat op zijn vissersboot”, vertelde Antwerpenaar Deleu eerder in deze krant. “Zijn vrouw Genevieve zou overleden zijn na een auto-ongeluk in New York en haar lichaam moest zo snel mogelijk gerepatrieerd worden naar Antwerpen.”

Gebroken Engels

“Mijn naam is Donald Seguin, ik woon in Antwerpen”, schrijft de oplichter in gebroken Engels. “Ik ben de kapitein van een vissersboot en ben op zee. Ik wil jouw uitvaartcentrum gebruiken voor de begrafenis van mijn vrouw die op 8 januari overleden is bij een auto-accident. [...]Ik wil weten of jullie me kunnen helpen met het repatriëren en de begrafenis. Ik bezorg je de gegevens van het uitvaartcentrum in de VS zodat je hen kan contacteren.”

Omdat de valse kapitein op zee zegt te zitten lukt het niet om het geld meteen te betalen. Wel stuurt hij, zo blijkt later, valse bankgegevens door en belooft hij Deleu het geld zo snel mogelijk te zullen betalen. “Uiteindelijk besluit ik het geld voor te schieten”, zegt Deleu. “Kort daarna beginnen bij mij de alarmbellen af te gaan. Bij collega’s komt de waarschuwing binnen dat er een phishing mail de ronde doet. De begrafenisonderneming blijkt niet te bestaan, op het adres in Antwerpen woont niemand met de naam ‘Seguin’. Het gsm-nummer dat ik van de oplichter kreeg, blijkt gelinkt aan een take-awayrestaurant in Pennsylvania.”

Geld onderschept

Deleu besluit onmiddellijk zijn bank in te schakelen om de 7.500 euro te laten blokkeren. Met succes, zo blijkt nu. KBC heeft het geld kunnen onderscheppen. Deleu is vooralsnog het enige bekende slachtoffer van de oplichter. Andere collega’s uit de uitvaartzorg, vooral in het Antwerpse, zouden wel contact gehad hebben met de oplichter, maar nooit geld hebben overgemaakt. De overkoepelende federatie van begrafenisondernemers heeft ondertussen iedereen in de sector gewaarschuwd. Tegen de oplichter werd een klacht ingediend bij de politie.