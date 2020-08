Beerschotsupporters volgen de overbodige promotiefinale: “Nu gaan we verdiend naar eerste klasse” Caroline Van de Pol

02 augustus 2020

21u36 0 Antwerpen Vanavond hebben OH Leuven en Beerschot hun terugwedstrijd van de promotiefinale gespeeld. Beid e ploegen waren al zeker van een promotie naar 1A, maar dat maakte de match niet minder interessant. “We wilden verdiend naar eerste klasse en dat is ons gelukt!”

In maart won Beerschot met 1-0 van OHL tijdens de eerste finalematch van dit seizoen. De terugwedstrijd kwam er door de coronacrisis niet. Vijf maanden na de heenmatch hakte de Pro League de knoop door: Beerschot en OHL mogen allebei promoveren naar een hoogste klasse met achttien clubs. Dit tot grote opluchting van al wat paars en wit is. Na zeven jaar zal Beerschot terug in eerste klasse spelen.

In café Stadion op het Kiel zat de sfeer goed vanavond. Een veertigtal supporters beleefde er samen de langverwachte finale. Timothy Van Daele (33), de gloednieuwe eigenaar, was blij dat de wedstrijd mocht uitgezonden worden op een groot scherm. “Ik heb het café twee weken geleden overgenomen en volledig vernieuwd. We hebben ervoor gezorgd dat alles coronaproof is zodat we de veiligheid voor iedereen kunnen garanderen.”

Mooi parcours

Als trouwe Beerschotsupporter vindt Timothy de overwinning van zijn ploeg belangrijk. “We hebben de voorbije zeven jaren een mooi parcours afgelegd en wilden niet enkel naar eerste klasse door de omstandigheden met de voetbalbond.” De toekomst ziet er volgens hem goed uit, zowel voor Beerschot als voor het café. “Een vaste kern van supporters heeft zijn weg naar hier gevonden en binnenkort organiseren we afterworks op vrijdagen. We hebben ook De Kielse Troepen opgericht als supportersgroep van het café.”

Dennis Baeten (29) kwam samen met zijn vrienden supporteren in café Stadion. Hij was blij dat de match op een groot scherm werd uitgezonden, maar had nog liever in het stadion gezeten. Na de tweede goal van Tissoudali was hij bijna zeker van de overwinning. “We waren goed bezig, maar toch bleef het spannend omdat OHL druk zette. Ik ben heel blij dat Beerschot de overwinning heeft behaald. We wilden verdiend naar eerste klasse en dat is ons gelukt!”

Overwinningsfeest

Om 21 uur eindigde de wedstrijd met een zege van 4-1 voor Beerschot. “Antwerp heeft er 13 jaar over gedaan om van tweede naar eerste klasse te gaan en wij zijn op 7 jaar tijd van eerste provinciale in eerste klasse geraakt”, legt Dennis trots uit. De dolblije supporters bouwen nog een feestje, maar zullen om 23 uur de deur uit moeten. “Het vroeger sluiten is de vorige keer ook gelukt dus ik heb er vertrouwen in”, zegt cafébaas Thimothy. Het zal voor de Beerschotsupporters dus een kort maar krachtig overwinningsfeestje worden.