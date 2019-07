Beerschotsupporters cynisch in open brief over uitspraak BAS: “We dienen omkopingsverzoek in bij alle clubs van 1B” ADA

In de brief hebben ze het over de liefde die elke supporter voor zijn club voelt en dat dat wel eens leidt tot een “een slimme gele kaart, een fout maken tegen de regels om erger te voorkomen.” Zo verwijzen de schrijvers naar Suarez die op het WK in Zuid-Afrika een bal van de lijn redde met zijn hand. Rood voor Suarez en penalty voor Ghana. “Maar Ghana miste en Uruguay ging door naar de kwartfinales. Een slimme rode kaart.”

Zo heeft ook KV Mechelen het volgens de schrijvers van de brief slim gespeeld. “Het BAS heeft beslist dat KV Mechelen niet kan degraderen omdat de strafvordering te laat gesteld is, namelijk niet in het seizoen waarin de omkoping heeft plaatsgevonden. Slim gespeeld dus en netjes binnen de lijnen van het reglement van de voetbalbond.”

En die slimme fouten zetten de supporters van Beerschot aan het denken. “We kunnen hier enkel lessen uit trekken. Het wordt dringend tijd dat we onze eigen geliefde club Beerschot omgooien en een professionelere aanpak kiezen die gebruik maakt van de concepten in de neo-ethiek, die wat meer flexibiliteit biedt in het kader van een groter goed, de liefde voor de club, de liefde voor de Duivels, de liefde voor het voetbal.”

Prijs overeen te komen

Vervolgens klinkt het cynisch: “We willen daar meteen de eerste stappen in zetten. Daarom zouden we bij dezen een omkopingsverzoek willen richten aan alle clubs in 1B. Verlies al je wedstrijden tegen Beerschot, prijs overeen te komen. Kijk gerust al eens in de catalogus van Donald Muylle, wij plaatsen de bestelling wel. Beslis wel snel want we willen de deal beklinken vóór 15 juli, het geïmproviseerde einde van dit seizoen, zodat Beerschot en jullie geen degradatie meer hoeven te vrezen.”

De integrale brief:

Liefde maakt blind

Wat wij ons al een hele tijd afvragen in het omkopingsschandaal rond KV Mechelen is waarom Malinwa niet in complete chaos verkeert. Waarom wordt een omkopend bestuur niet buitengegooid en aan de schandpaal genageld? Waarom is er geen eindeloos geruzie in bange tijden? Dat zijn toch dingen die we ons bij Beerschot goed kunnen voorstellen.

Niets van die furie bij KV Mechelen. De reden is rationeel: de club is in goede handen. Misschien geen propere handen, maar dat is hoe de wereld draait. Liefde maakt blind. Zonden kunnen wat sneller vergeven worden als ze leiden tot een groter goed, het welzijn van de geliefde club.

In een ultieme poging om KV Mechelen van de degradatie uit 1A te redden in het seizoen 2017-2018 hebben bestuurders van Mechelen rechtstreeks en onrechtstreeks die van Waasland-Beveren benaderd om de wedstrijd in hun voordeel te beslechten. Het mocht niet baten. Er wordt elders ook goed bestuurd.

Was wat KV Mechelen deed verkeerd, of onethisch? Er is zoiets als een slimme gele kaart, een fout maken tegen de regels om erger te voorkomen. Op het WK in Zuid-Afrika redde Suarez een bal van de lijn met zijn hand in de laatste minuten van de wedstrijd. Uruguay werd daarvoor bestraft met rood en een penalty maar Ghana miste en Uruguay ging door naar de kwartfinales. Een slimme rode kaart.

Waarom daar stoppen? Onthoud dat ethiek altijd wat minder streng is bij een groter goed. Het BAS heeft beslist dat KV Mechelen niet kan degraderen omwille van het feit dat de strafvordering te laat gesteld is, namelijk niet in het seizoen waarin de omkoping heeft plaatsgevonden. Slim gespeeld dus en netjes binnen de lijnen van het reglement van de voetbalbond.

Wij vonden dat eerst een onterechte beslissing, maar opnieuw: liefde maakt blind. Beerschot zou de lachende derde zijn in dit verhaal. De omkoping is gebeurd in een reeks waarin we niet eens meededen, maar toch zouden we nu in plaats van KVM mogen promoveren, gratis en voor niks. Anders zou het ons ook niet zo veel kunnen schelen. BAS-voorzitter Boes heeft juist geoordeeld en volgens de letter van de vod, euh, het bondsreglement. Misschien niet volgens de ideeën van de sport, maar wat heeft een arbitragehof daarmee te doen?

De rest van België en daarbuiten vindt het ook oké. Enkel als er een nog groter goed in gevaar zou komen, zouden we misschien een andere mening toegedaan zijn. Alles is liefde. Een hogere instantie zoals de UEFA zou bijvoorbeeld van mening kunnen zijn dat meer nog dan de corrupte makelaars, het financieel gesjoemel en de matchfixing in het Belgisch voetbal het de incompetentie van de Belgische voetbalbond is die het grootste probleem vormt. Ze zouden deze kunnen aanpakken door te beslissen dat Belgische ploegen maar eens een tijdje moeten wegblijven uit Europa, en de Rode Duivels van het EK, tot er orde op zaken is gesteld. Dat zou groot liefdesverdriet betekenen in heel België.

Maar je kent de UEFA een beetje, zolang de zweem van corruptie weggemoffeld kan worden, is er geen vuiltje aan de lucht. Het volstaat wellicht dus om KVM gewoon hun deelname aan de Europacup te ontzeggen. En dan kunnen we weer door.

We kunnen hier enkel lessen uit trekken. Het wordt dringend tijd dat we onze eigen geliefde club Beerschot omgooien en een professionelere aanpak kiezen die gebruik maakt van de concepten in de neo-ethiek, die wat meer flexibiliteit biedt in het kader van een groter goed, de liefde voor de club, de liefde voor de Duivels, de liefde voor het voetbal.

We willen daar meteen de eerste stappen in zetten. Daarom zouden we bij dezen een omkopingsverzoek willen richten aan alle clubs in 1B. Verlies al je wedstrijden tegen Beerschot, prijs overeen te komen. Kijk gerust al eens in de catalogus van Donald Muylle, wij plaatsen de bestelling wel. Beslis wel snel want we willen de deal beklinken vóór 15 juli, het geïmproviseerde einde van dit seizoen, zodat Beerschot en jullie geen degradatie meer hoeven te vrezen.

Dat jullie een tegenvoorstel hebben? Dat jullie ook willen professionaliseren en flexethisch werken? Dat jullie ook blind verliefd zijn op jullie club? Ja, maar deze keer is het onze toer. Na twee verloren finales en een verloren juridische veldslag is ons hart gebroken. Dat het aan Beerschot is om te promoveren is maar gewoon eerlijk.

Dave Bulteel