Beerschotfans staan aan te schuiven voor nieuwe pop-up store Annelin Marien

15 juni 2019

14u55 4 Antwerpen Tot aan het einde van de straat staan de Beerschotfans aan te schuiven voor de opening van de nieuwe pop-up store van de Antwerpse voetbalploeg. De eerste 100 bezoekers kregen een gadget, een armbandje van Beerschot, voor de kinderen was er een lolly voorzien. De pop-up in Hopland blijft zeker nog tot januari open.

De winkel ging pas om 13 uur open, maar de eerste fan stond al om half 9 voor de deur. Finn Van Der Kaa, van het management van Beerschot, werkt vandaag in de pop-up. “We hebben heel ons team bijeen geroepen om tijdens het openingsweekend te werken. Er staat hier voor de deur zeker 200 man aan te schuiven. We hebben hier ook drie spelers van het elftal rondlopen: Jorn Vancamp, Joren Dom en Alexander Maes.”

Joren Dom staat inderdaad een praatje te slaan aan de kassa, waar ook een hele rij staat. Karine is een van de eerste klanten: “Ik ben eigenlijk van Mechelen, dus mijn familie is supporter van KV Mechelen. Maar mijn man is grote fan van Beerschot, dus ik ben een overloper. Ik was hier al om 12 uur, met de bedoeling om bij de eerste 100 te zijn voor het gadget natuurlijk.” Karine gaat naar huis met enkele sjaals, pins, een bandana, twee T-shirts en een polo.

Voor de eerste keer verkoopt Beerschot ook een eigen, volledige nieuwe Beerschot-lijn. “Er zijn drie verschillende lijnen T-shirts: een fanlijn voor de fans die trots met het logo willen rondlopen, een casual lijn voor de zomer met leuke T-shirts met een subtiel logo, en een premium lijn met kwaliteitsvolle polo's en hemden.” zegt Finn. “Er zijn ook verschillende types sjaals, pins, sleutelhangers,... Alles wat je je kan inbeelden.” De pop-up is nog zeker tot januari open, en er komen nog verschillende andere lijnen en assortimenten naargelang het seizoen.