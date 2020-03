Beerschotfans schreeuwen ploeg naar kleine zege tegen Leuven: het wordt wéér ultraspannend in terugmatch Philippe Truyts

08 maart 2020

19u17 0 Antwerpen Het wordt weer nagelbijten voor de Beerschotsupporters, zaterdag in Leuven. Net als twee jaar geleden tegen Cercle Brugge wonnen de Mannekens de heenmatch van de finale in 1B met 1-0. “We hadden kansen genoeg om er drie te maken”, klonk het bij de fans. Die zorgden wel voor een helse sfeer. Het Kiel deinde, daverde en dreunde.

Hoe het volgend weekend ook afloopt, wie er op het Kiel bij was, voelt dat Beerschot met zo’n supporterslegioen in de hoogste voetbalklasse thuishoort. Al van in de vroege namiddag zorgden de fans met paarse rookbommen en gezang voor een onnavolgbare ambiance. De decibels gingen nog hoger toen de spelersbus twee uur voor de wedstrijd de parking opreed. Maar een emotioneel toppunt was een spandoek voor ‘Super Dries’ halfweg de eerste helft. Een pakkend eerbetoon aan Dries Meirsman, de Beerschotfan die in april vorig jaar op zijn zeventiende aan kanker overleed.

Ik heb al dagen buikpijn van de spanning. We moeten nu echt die promotie naar 1A pakken Karen De Pooter

De ambiance inspireerde ook een van de oudste en trouwste supporters, de onverslijtbare Piet Janssens. Steevast gekroond met een paarse pruik, maar vandaag ook met een mondmasker. Corona in het Olympisch Stadion? Toch niet. “Die paarse ‘smoor’, daar krijg ik het van op mijn adem”, bekent hij. Als het dat maar is, want Piet voorspelde een droge 3-0 zege.

Losada

Niet iedereen was zo optimistisch. Karen De Pooter had afgezien de voorbije week. “Ik heb al dagen buikpijn van de spanning. We moeten nu echt die promotie pakken. Maar als het hier moet, loopt het soms stroef. Gelukkig zijn we in de winning mood. Coach Hernán Losada heeft mooi werk geleverd. Ik zag hem ook graag als speler. Nu zijn Raphael Holzhauser en Joren Dom mijn favorieten.”

Ook Bruno De Sitter, die met kleinzoon Lucas kwam kijken, kiest voor realisme. “De beslissing valt zeker niet vandaag. Een kleine zege zou al fijn zijn, dan spring ik een gat in de lucht. Ik hoop vooral dat het niet afloopt zoals tegen Cercle Brugge en KV Mechelen. Dan heb ik nog liever dat Leuven afgetekend de betere is.” Lucas was het eens met opa. “Promoveren zou schitterend zijn. Dan kunnen we tegen Anderlecht spelen.”

Cupsfeer

Het duel met Leuven groeide uit tot een aantrekkelijke cupmatch. Vooral in de eerste helft kolkte en kookte het op het Kiel. OHL kreeg het warm en kroop enkele keren door het oog van de naald. Maar tegen de fraaie actie van Tarik Tissoudali in minuut 21 - hij draaide zich mooi vrij van ex-Beerschotter Jan Van den Bergh - had OHL-keeper Laurent Henkinet geen verhaal. Na de rust kwamen de bezoekers opzetten, maar het Kiel ontplofte nog één keer in minuut 66. Helaas, tevergeefs. De goal van alweer Tissoudali werd afgevlagd. Te veel kansen gingen verloren.

André Pauwels, die al 61 jaar supporter is, had gehoopt op 3-0. Maar zorgen om Beerschot maakt hij zich niet. “Weet je wat de schoonste tijd was? De eerste vier jaar nadat we moesten herbeginnen in provinciale. Dan kwam het bestuur naast je op de bank zitten. Dat is voorbij.”

Grote schermen

Net als de voorbije twee jaar kunnen de supporters die geen ticket hebben voor de terugmatch in Leuven, het beslissende duel op het KIel volgen. De club plaatst zes grote schermen voor tribune 3 en 4. Er is plaats voor 7.000 man. De ticketverkoop (5 euro) start maandag 9 maart om 17 uur. Abonnees hebben voorrang tot woensdagavond. De match begint zaterdag 14 maart om 20.30 uur.