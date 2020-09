Beerschot rekent ook in Charleroi op man in vorm Holzhauser: met verbluffende statistieken richting topper Kristof De Cnodder

17 september 2020

10u44 0 Antwerpen In aanloop naar de topper tussen leider Charleroi en nummer twee Beerschot hadden we u hier graag een interview met man van het moment Raphael Holzhauser aangeboden. Helaas, bij Beerschot schermde men ‘Rapha’ deze week af van de pers. En dus laten we Holzhausers cijfers maar voor zich spreken.

Acht beslissende acties

Met vijf doelpunten in vijf matchen voert Holzhausers de topschuttersstand in 1A aan. In het assistklassement - Holzhauser gaf tot nu toe drie beslissende passes – staat hij gedeeld eerste. In totaal was de draaischijf van Beerschot dus al acht keer beslissend. Alleen ploegmaat Marius Noubissi (zes beslissende acties) en Leuvenaar Xavier Mercier (vijf) komen enigszins in de buurt. Benieuwd of Holzhauser op Charleroi zijn straffe statistieken kan doortrekken. Een mooie uitdaging, want de Carolo’s incasseerden tot nu toe slechts één doelpunt.

73 procent

Bij acht van Beerschots elf goals was Holzhauser rechtstreeks betrokken. Zo is hij Mister 73 Procent. In 1A is Holzhauser dus nóg prominenter in beeld dan vorig seizoen in 1B. Toen had de 27-jarige Oostenrijker ‘slechts’ een voet in 42 procent van de Kielse treffers. Op dit moment is er in 1A maar één club die nog afhankelijker is van één speler voor de doelpuntenproductie. Bij AA Gent is Sven Kums betrokken bij 75 procent van de goals, met die kanttekening dat de Buffalo’s in de huidige campagne amper vier keer de weg naar de netten vonden. Bij OHL heeft de eerder genoemde Mercier zijn steentje bijgedragen aan 72 procent van alle doelpunten.

100 procent

Tegen Racing Genk zette Holzhauser maandag een strafschop op. Afgelopen seizoen knalde de man met de gouden linkervoet er ook al drie binnen van op de stip. Als Beerschotspeler kan Holzhauser nog steeds een perfect penaltyrapport voorleggen. In zijn profcarrière zit hij nu aan 26 omgezette strafschoppen in totaal, tegenover vier gemiste. Voor Holzhausers laatste misser van op elf meter moeten we al terug naar februari 2015 (in de match tussen Wolfsberger en Austria Wenen).

Eén match gemist

Ter afronding nog dit: sinds zijn aankomst op het Kiel speelde Holzhauser mee in 36 van de 37 officiële wedstrijden die Beerschot afwerkte. Om maar aan te tonen dat de lange middenvelder niet alleen efficiënt is, maar ook weinig vatbaar voor blessures. Bij Beerschot is er geen enkele veldspeler die in de zelfde periode aan even veel optredens komt. Enkel keeper Mike Vanhamel speelde sinds vorige zomer nog één match meer dan Holzhauser. Conclusie: op Holzhauser kan je altijd en overal rekenen.