Beerschot oefent tegen Panathinaikos tijdens Memorial Marc Steenackers ADA

14 juni 2019

12u30 3 Antwerpen Beerschot ontvangt op zaterdag 20 juli de meervoudige Griekse kampioen Panathinaikos voor de Memorial Marc Steenackers. Het wordt de enige oefenwedstrijd in het Olympisch Stadion. Meteen ook in de nieuwe outfit.

Een week voor de eerste speeldag in 1Aontvangt Beerschot Panathinaikos. De ‘Greens’ uit Athene zijn 20-voudig kampioen en wonnen al 18 keer de Griekse beker. Deze belangrijke oefenwedstrijd zal gespeeld worden ter nagedachtenis van de algemeen directeur Marc Steenackers die in 2017 overleed in een auto-ongeval.

De Memorial Marc Steenackers is de enige oefenwedstrijd die in het Olympisch Stadion zal gespeeld worden, op de gloednieuwe grasmat. Al is het nog even wachten op de formele en officiële toelating van de bestuurlijke overheid. Ook de wedstrijdshirts voor het seizoen 2019-2020 worden gelanceerd. Het shirt is een eigen ontwerp met een strak design en fijne details.