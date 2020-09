Beerschot kan tweede seizoensnederlaag niet vermijden: “Tijdens eerste uur te weinig gebracht” Kristof De Cnodder

19 september 2020

09u50 0 Antwerpen Veel vijven en zesjes op het rapport bij Beerschot, maar de paar zevens of achten die nodig zijn om een topper te winnen ontbraken vrijdagavond tegen Charleroi. “Charleroi voetbalt min of meer volgens de zelfde filosofie als wij en daar hadden we het moeilijk mee”, stelt Beerschots doelman Mike Vanhamel vast.

Beerschot leverde op de eerste vijf speeldagen steevast sterke prestaties af, zelfs toen de ploeg met 0-3 verloor van Standard. Op Charleroi was het allemaal wat minder; zeker niet barslecht, maar ook niet goed genoeg om te winnen.

“Het was inderdaad een wat mindere wedstrijd van ons”, geeft kapitein Mike Vanhamel toe. “Zeker in het eerste uur brachten we te weinig. Toen stonden we te laag om echt gevaarlijk te kunnen worden. Tegen een goed georganiseerde ploeg als Charleroi vonden we geen gaatjes. En dan kwamen zij ook nog met een gelukje op voorsprong. Een pass van Morioka kwam via een deviatie bij Rezaei terecht en die werkte af. Nadien kon Charleroi helemáál zijn geliefkoosde spel spelen: achteruit leunen en loeren op de tegenaanval.”

Beter na drie wissels

In het laatste half uur zag Vanhamel weliswaar beterschap, maar na de 2-0 was het kalf verzopen. “Na de drie wissels die onze trainer rond het uur doorvoerde, kwamen we meer aan voetballen toe. Op wat we in het laatste half uur lieten zien, kunnen we verder bouwen. Punten leverde het jammer genoeg niet meer op. Het is natuurlijk geen schande om op Charleroi te gaan verliezen. Zij hebben gewoon een uitgekookt, krachtig en superefficiënt geheel. Het is niet dat zij zo veel meer uitgespeelde kansen bijeen voetbalden dan wij, maar tegenwoordig hebben ze weinig nodig.”

Charleroi liet ook de bal al eens meer aan Beerschot, maar daar deed paars-wit dus te weinig mee. “In de voorbije wedstrijden was dat minder vaak het geval en dus was het wennen”, vertelt Mike Vanhamel. “Nu goed, we moeten leren om ook op zulke situaties in te spelen. Er zullen immers nog tegenstanders volgen die ons het spel zullen laten maken. Daar moeten we de nodige oplossingen voor bedenken.”