Beerschot-fans over mogelijke promotie naar 1A: “We weten wat die van KV Mechelen nu doormaken” ADA

02 juni 2019

10u25 4 Antwerpen De verschillende supportersclubs van Beerschot reageren afwachtend en ingetogen op het nieuws dat KV Mechelen mogelijk degradeert naar 1B, waardoor Beerschot alsnog naar 1A zou mogen. “Geen leedvermaak voor de supporters van KV Mechelen,” klinkt het.

Het nieuws dat KV Mechelen mogelijk degradeert naar 1B en Beerschot op die manier alsnog de overstap naar 1A zou maken, wordt rustig onthaald door de supportersclub van Beerschot. Vooral omdat Mechelen in beroep is gegaan tegen de beslissing. Maar ook de manier waarop de overgang naar de hoogste Belgische voetbalklasse gemaakt zou worden, vinden de clubs geen reden om te feesten. “We hadden graag op een sportieve manier gepromoveerd. Bovendien mag je niet vergeten dat wat de supporters van Mechelen nu meemaken, dat wij dat zelf moesten doorstaan. En dat is niet fijn. Nu vieren zou wat ongepast zijn. We willen geen leedvermaak naar de supporters van Mechelen toe,” zegt Kristof Laenen van Club 13.

Ook Frank De Lee van Supportersclub 1914 sluit zich hierbij aan. “De supporters van KV Mechelen zijn de dupe van foute beslissingen van een bestuur dat enkel handelt uit eigenbelang. Nu is het afwachten op de uitspraak in beroep, maar als die bevestigt dat KV Mechelen naar 1B zakt, dan zal er ook geen feest zijn, denk ik.”

Volgens Marc Janssen van SC De Mannekes is “het moment gepasseerd en zal er niet gevierd worden. Het wordt een gewone overgang van 1B naar 1A voor ons.”