Beerschot bouwt museum uit in Olympisch Stadion: club en supporters zetten er samen schouders onder Philippe Truyts

14 mei 2020

18u14 0 Antwerpen Voetbalfans over de hele wereld beleven moeilijke tijden, maar die van Beerschot hebben toch iets om naar uit te kijken. Het bestuur van de Kielse club heeft beslist om in een eigen museum te investeren. Er wordt ook gerekend op trouwe verzamelaars. “Een traditieclub als Beerschot moet met een museum zijn rijke geschiedenis koesteren en fier blijven uitdragen”, zegt coördinator Danny Geerts.

Beerschot, opgericht in 1899, behaalde liefst zeven landstitels tussen de twee wereldoorlogen. Architect van het succes was Raymond Braine. In de jaren ‘50 groeide enfant terrible Rik Coppens uit tot koning van het Kiel. In 1954 won hij de allereerste Gouden Schoen. De jaren ‘70 waren dan weer het decennium van de Spaans-Antwerpse publiekslieveling Juan Lozano. Hij nam in 1979 afscheid van Beerschot met de Belgische Beker. Acht jaar eerder - nog zonder Lozano - had de club al de bekerfinale tegen Sint-Truiden gewonnen.

Vanaf de jaren ‘90 volgden enkele donkere episodes, maar ook fusies met andere clubs. Toch bleef het Olympisch Stadion een magische plek. In 2005 zorgde Germinal Beerschot voor nieuwe bekerwinst, net als in 1979 tegen Club Brugge. Na een faillissement in 2013 herrees de club als KFCO Beerschot Wilrijk. Met vier opeenvolgende titels vloog het Kiel van Eerste Provinciale naar het profvoetbal.

De club heeft behoefte aan een museum. We mogen ons roemrijk verleden zeker in de schijnwerpers zetten Walter Damen

“De club heeft behoefte aan een museum”, zegt ondervoorzitter Walter Damen. “We mogen ons roemrijk verleden zeker in de schijnwerpers zetten. Het verleden bepaalt dikwijls de toekomst. Een toekomst waar hard wordt aan gewerkt. We hebben de jongste jaren enorme stappen gezet.”

Wanneer het museum klaar moet zijn, is nog niet vastgelegd. Wellicht wordt het ingericht in Club 155. Danny Geerts: “We zijn aan net uitzoeken hoe we dat praktisch voor elkaar gaan brengen. Er is een comité gevormd met supporters Frank De Lee, Tom Schelkens en Marc Janssens.”

Schenkingen

Hoofdsponsor DCA ondersteunt het project. De club zal waardevolle stukken kopen, maar hoopt ook op schenkingen door supporters. “Na de vereffening in 1999 is er veel van ons archief verloren gegaan. Misschien kunnen we daar nog wat zaken van recupereren.”

Schenkingen kunnen worden aangemeld via museum@beerschot.be