Beeldenstorm zónder vandalisme, maar met sterke visuele boodschap: “Geef meer aandacht aan koloniale periode” PhT

27 juni 2020

16u28 0 Antwerpen Een groep van visuele kunstenaars trok vrijdagnacht door de stad om op eigenzinnige wijze de Congolese onafhankelijkheid van 60 jaar geleden in perspectief te zetten. Doelwit waren gebouwen die tijdens het bewind van Leopold II (Congo-Vrijstaat, 1885-2008) zijn opgetrokken. ‘White silence is violence’ en ‘Paid with Congolese blood’, prijkte er aan het Centraal Station en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKA).



“We wilden iets krachtigs doen zónder blijvende schade aan te richten”, vertelt visueel kunstenaar Beau Van Hoydonck, die voor de guerrilla-actie onder meer kon rekenen op dichter Yves Kibi Puati Nelen. “Onze actie heeft geleid tot boeiende gesprekken met voorbijgangers. We vragen gewoon dat er meer aandacht aan de koloniale periode zou worden besteed, zeker ook in het onderwijs. Zodat de mensen weten waar het geld voor al die gebouwen en monumenten vandaan kwam. Want laat dat duidelijk zijn: voor ons moet er niets worden afgebroken.”

Naast het Centraal Station, het KMSKA en de ZOO projecteerden de kunstenaars ook een treffende foto achter het standbeeld van Pater De Deken (1852-1896) in Wilrijk. De Congolese bevolking werd in Congo-Vrijstaat uitgebuit en tot slavernij gedwongen. (video: David Mondin)