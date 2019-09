Bedrijf wil voedselverspilling tegengaan met nieuw veilingplatform “Voedselverspilling is niet meer van deze tijd” David Acke

12 september 2019

14u33 0 Antwerpen Om de verspilling van al geteelde groenten en fruit op duurzame wijze aan te pakken, lanceerden Guy Claessens en Paul Ponnet in Antwerpen Frutova. Overproductie en overstocks afkomstig van boeren, groothandels, importeurs worden online aangeboden op dit nieuwe B2B-veilingplatform. Frutova is een joint-venture met Vavato dat op korte termijn uitgroeide tot de koploper in onlineveilingen in ons land.

Door het verschil in vraag en aanbod zit er vaak overschot in de markt van groenten en fruit. Dat kan al snel oplopen tot 1 à 2 procent van de jaaromzet die in België goed is voor ruim 5 miljard euro. Deze producten op overschot zijn al wel geteeld, vervoerd, verpakt, gekoeld en hebben dus al een serieuze impact op het milieu gehad. Daar willen Guy Claessens en Paul Ponnet iets aan veranderen.

“Verspilling van groenten en fruit is niet meer van deze tijd. Daar willen we een innovatieve oplossing voor bieden. Frutova brengt verkopers en eindklanten rechtstreeks met elkaar in contact om zo de overstocks en overproductie weg te werken. We creëren op die manier extra vraag op de markt. Dankzij het centrale platform hebben we een heel ruim bereik van potentiële nieuwe kopers, waardoor de markt van groenten en fruit vergroot. We willen die geenszins ontregelen”, legt Guy Claessens uit.

Digitaliseren

Hun ervaring in de groenten- en fruitgroothandel bracht Guy en Paul op het idee van dit concept. Met Frutova brengen zij ook meer digitalisering in de overigens grote traditionele markt van groenten en fruit. De verkopers bieden hun producten aan via het veilingplatform. Voor de aanbieders is dat gratis en binnenkort kunnen ze dat ook zelf doen via een eigen app.

Frutova mikt vooral op B2B-klanten die online aan betere prijzen overschotten van groenten en fruit kunnen kopen. Tot die potentiële kopers behoren marktkramers, winkeliers, groothandelaars, cateraars, foodservices, horeca-inkoopplatformen, distributieplatformen, zorgbedrijven, sportclubs maar ook scholen. Ook particulieren kunnen een bepaalde hoeveelheid kopen om onderling verder te verdelen.

Guy Claessens: “We creëren niet alleen extra vraag bij nieuwe eindklanten. We dragen ook bij om mensen meer groenten en fruit te laten eten en om creatiever om te springen met oplossingen door ze te verwerken in bereidingen. Een groot cateringbedrijf zou zijn foodkost kunnen verlagen door via het platform aan te kopen. De aangeboden groenten en fruit houden wij zelf niet in stock, maar wij kunnen tijdelijk wel voor opslag en transport zorgen. Het is in elk geval onze missie om met Frutova te gaan voor een ‘zero-waste’ van groenten en fruit in de wereld. We rollen het concept verder ook internationaal uit.