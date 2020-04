Bedrijf lanceert gratis hulplijn voor iedereen die met vragen zit over geldzaken in tijden van corona ADA

21 april 2020

09u31 0 Antwerpen De coronacrisis treft ons niet alleen op vlak van gezondheid maar velen worden ook geraakt in hun portemonnee. Daarom lanceert het bedrijf Triple A Solutions een gratis hulplijn waar iedereen terecht kan met zijn of haar vragen over geldzaken.

Triple A Solutions is een bedrijf dat zich inzet om het betalingsverkeer tussen bedrijven te faciliteren. Concreet wil het bedrijf oplossingen bieden aan haar klanten die ervoor zorgen dat ze financieel gezond blijven tijdens deze coronacrisis. Nu gaat het bedrijf nog een stap verder en lanceert het een gratis hulplijn voor iedereen die door corona met veel vragen zit rond zijn of haar geldzaken. Op die manier zet Triple A Solutions alle zeilen bij om in volle crisis een zo breed mogelijk publiek kosteloos bij te staan met zijn expertise rond de opvolging van betalingen en facturatie.

Na 12 jaar groei vindt Triple A Solutions het tijd om als Belgische ondernemer zijn verantwoordelijkheid op te nemen en iets terug te doen voor de maatschappij. Concreet haalt het bedrijf met onmiddellijke ingang zoveel mogelijk eigen medewerkers – waaronder heel wat consultants - uit de economische werkloosheid en stelt het hun expertise volledig gratis ter beschikking van alle Belgische gezinnen, zelfstandigen en KMO’s. Dit zijn één voor één doelgroepen voor wie het vandaag mogelijk niet duidelijk is waar ze met hun financiële vragen moeten aanbellen.

Gezinnen, zelfstandigen en KMO’s kunnen de specialisten gratis telefonisch bereiken op weekdagen tussen 9u-17u op het nummer +32 2 616 29 09. De mensen van Triple A staan – geheel conform alle corona-richtlijnen natuurlijk - klaar om iedereen met het nodige advies verder te helpen.