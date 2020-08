Bedrijf dat zonnebrillen maakt uit petflessen lanceert crowdfunding voor nieuwe collectie ADA

03 augustus 2020

13u25 0 Antwerpen Het circulaire zonnebrillenmerk W.R.YUMA (vanaf heden Yuma Labs) lanceert op 11 augustus een crowdfunding. Het innovatieve label wil daarmee 20.000 euro ophalen voor de financiering van een nieuwe, 100 procent circulaire collectie zonnebrillen.

Het zonnebrillenmerk ontwerpt brillen uit gerecycleerde petflessen. 100 procent circulaire brillen met volledig demonteerbare monturen. Zo zijn ze ook aan het einde van hun leven makkelijk recycleerbaar. Sebastiaan de Neubourg startte het label in 2018 als W.R.YUMA. Leuk weetje: Yuma verwijst naar de zonnigste plek op aarde, namelijk Yuma in Arizona (VS).

20.000 euro

Nu wil het zonnenbrillenmerk via crowdfunding 20.000 euro ophalen om nieuwe collectie circulaire zonnebrillen te lanceren. De lancering luidt de volgende stap, en nieuwe naam, van het bedrijf in. Zo wil Yuma Labs circulaire economie bij een breder publiek bekend maken, meer impact maken. Om dat te realiseren, verhuist de productie van het atelier in Antwerpen naar Italië. Daar verwerkt een Italiaans familiebedrijf de gerecycleerde petflessen door middel van spuitgieten tot de Yuma-monturen.

Tijdens de crowdfundingcampagne verkoopt Yuma Labs één model uit de nieuwe collectie. Een unisex model, in 4 kleuren beschikbaar: twee transparante monturen en twee gekleurde monturen. Maar, hoe weet je nu of het model je leuk staat? Simpel: dankzij een speciale Instagram filter pas je de zonnebril virtueel. Yuma Labs is daarmee het allereerste brillenmerk dat bijdragers de brillen laat passen nog vóór ze in productie gaan.

Meer info op www.yuma-labs.com