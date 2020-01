Bedenker van populaire Ketnet-reeks #LikeMe krijgt 5 jaar cel voor misbruik van 4 minderjarigen BJS

10 januari 2020

Choreograaf Bart V.O., een van de bedenkers van de populaire Ketnet-reeks #LikeMe, is vrijdagochtend in Antwerpen veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan dertig maanden met uitstel. De 38-jarige man uit Boechout werd vervolgd voor het misbruik van vier jongens. "Het enige wat telde, waren zijn eigen seksuele verlangens", sprak de rechtbank streng.

Het Antwerpse parket begon vorig jaar een opsporingsonderzoek, nadat er een klacht was ingediend door J., een jonge danser. De jongeman verklaarde dat hij tussen 2004 en 2008 was aangerand en verkracht, toen Bart V.O. zijn dansleraar was in Brasschaat en in Berchem.

“Mijn cliënt voelde zich nergens goed, behalve in de dansstudio van Bart V.O”, had J.’s advocate Sanne Declerck tijdens het proces toegelicht. “Tijdens het dansen kon hij zichzelf zijn. Hij had een goede band met de dansleraar, maar die maakte daar misbruik van door hem meermaals tegen zijn wil te betasten. Hij was 15 jaar toen Bart V.O. voor het eerst met zijn hand in zijn broek ging. Hij werd later ook gedwongen om hem oraal te bevredigen. In ruil kreeg hij een maand gratis dansles.”

Het was onder de dansers geweten dat wie seksueel contact had met Bart V.O. de beste rollen kreeg. Hij maakte misbruik van zijn machtspositie Procureur

Nog drie slachtoffers

Bart V.O. ontkende de aantijgingen met klem, maar in de loop van het onderzoek kwamen nog drie slachtoffers in beeld. Het tweede slachtoffer was 15 jaar en had naaktfoto’s naar V.O. gestuurd, omdat de dansleraar wilde zien of hij wel een goed danslichaam had. Met het derde slachtoffer had Bart V.O. een seksuele relatie gehad. Die was volgens de jongeman begonnen toen hij 14 à 15 jaar was. Er was sprake van wederzijdse masturbatie en orale bevrediging.

“Het slachtoffer kreeg veel complimenten en opdrachten toebedeeld. Het was onder de dansers geweten dat wie seksueel contact had met Bart V.O. de beste rollen kreeg. Hij maakte misbruik van zijn machtspositie”, stelde de procureur op het proces.

De jongeman voelt zich echter geen slachtoffer en verklaarde dat de dansleraar nooit iemand tot iets zou dwingen. Bart V.O. erkende de relatie, maar zegt dat de jongeman ouder was dan 16 jaar toen het begon.

Kinderporno

Bart V.O. werd naast de feiten van aanranding en verkrachting van vier jonge dansers ook nog vervolgd voor het bezit van kinderporno, omdat een jonge danser hem naaktfoto’s had toegezonden. Volgens V.O. ging het echter om naaktfoto’s die een jongeman hem vrijwillig gestuurd had en die nog op een oude gsm stonden.

Bart V.O. beweerde over de ganse lijn onschuldig te zijn. Volgens zijn verdediging kaderden de klachten in een beschadigingsoperatie van zijn voormalige zakenpartner. “Zij heeft slachtoffers aangebracht. Er is veel afgunst en jaloezie in de danswereld en mijn cliënt heeft mensen teleur moeten stellen. Sommigen van hen zijn mee op haar kar gesprongen”, pleitte meester Nick Heinen.

Maar de rechtbank dacht daar duidelijk anders over: Bart V.O. werd vrijdag veroordeeld voor het seksuele misbruik van vier jonge dansers én het bezit van kinderporno. “De beklaagde toont een totaal gebrek aan respect voor de psychische, fysieke en seksuele integriteit van zijn slachtoffers. Het enige wat telde, waren zijn eigen seksuele verlangens”, zo staat in het vonnis te lezen. De dertiger kreeg vijf jaar cel, waarvan dertig maanden met uitstel gekoppeld aan probatievoorwaarden. V.O. moet onder meer in behandeling voor zijn seksuele problematiek.

Opgelucht

De rechtbank kende twee slachtoffers een voorlopige schadevergoeding van 3.500 euro toe. “Mijn cliënt, die als eerste naar de politie is gestapt, is zeer emotioneel, maar vooral heel opgelucht. Vandaag voelt voor hem als de eerste dag van de rest van zijn leven”, reageert meester Sanne Declerck, namens slachtoffer J., op het vonnis.

Bart V.O. kan beroep aantekenen tegen zijn veroordeling. Een beslissing daarover is nog niet genomen.