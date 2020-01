Bedenker van populaire Ketnet-reeks #LikeMe krijgt 5 jaar cel, deels met uitstel, voor zedenfeiten met minderjarigen BJS

10 januari 2020

Choreograaf Bart V.O., een van de bedenkers van de populaire Ketnet-reeks #LikeMe, is vrijdagochtend in Antwerpen veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan dertig maanden met uitstel. De 38-jarige man uit Boechout werd vervolgd voor het misbruik van vier jongens. De rechtbank legde V.O. voorwaarden op.

Het Antwerpse parket begon vorig jaar een opsporingsonderzoek, nadat er een klacht was ingediend. Een jongeman verklaarde dat hij tussen 2004 en 2008 werd aangerand en verkracht, toen de Bart V.O. zijn dansleraar was in Brasschaat en in Berchem.

“Mijn cliënt voelde zich nergens goed, behalve in de dansstudio van Bart V.O”, lichtte advocate Sanne Declerck tijdens het proces toe. “Tijdens het dansen kon hij zichzelf zijn. Hij had een goede band met de dansleraar, maar die maakte daar misbruik van door hem meermaals tegen zijn wil te betasten. Hij was 15 jaar toen Bart V.O. voor het eerst met zijn hand in zijn broek ging. Hij werd later ook gedwongen om hem oraal te bevredigen. In ruil kreeg hij een maand gratis dansles.”

Bart V.O. ontkende de aantijgingen met klem, maar in de loop van het onderzoek kwamen nog drie slachtoffers in beeld. Een van hen was al meerderjarig toen de dansleraar met zijn hand in zijn broek zou zijn gegaan, maar dat ontkent Bart V.O.

De dertiger werd naast de feiten van aanranding en verkrachting ook nog vervolgd voor het bezit van kinderporno, maar vroeg – net als voor zijn betrokkenheid bij de zedenfeiten - ook daarvoor de vrijspraak. Het ging naar eigen zeggen om naaktfoto’s die een jongeman hem vrijwillig gestuurd had en die nog op een oude gsm stonden.