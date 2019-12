Bedenker en choreograaf #LikeMe riskeert 5 jaar cel voor misbruik van jonge dansers BJS

13 december 2019

10u25 0 Antwerpen In de In de zedenzaak rond choreograaf B.V.O., één van de bedenkers van de Ketnet-reeks #LikeMe heeft de Antwerpse procureur 5 jaar cel, waarvan een deel met uitstel gekoppeld aan probatievoorwaarden, geëist. De 38-jarige man uit Boechout wordt vervolgd voor zedenfeiten met mogelijk vijf slachtoffers.

Het Antwerpse parket begon vorig jaar een opsporingsonderzoek, nadat er een klacht tegen B.V.O. was ingediend. In de loop van het onderzoek kwamen nog meer slachtoffers in beeld. Het gaat in totaal om vijf jonge jongens, die in de dansstudio van de beklaagde actief waren. De eerste feiten zouden al van 2004 dateren.

De choreograaf werd begin april aangehouden, maar ontkende alle aantijgingen met klem. Begin juni werd hij onder elektronisch toezicht geplaatst en mocht hij de rest van zijn voorhechtenis thuis uitzitten. In september werd hij van zijn enkelband verlost en vrijgelaten onder voorwaarden. Hij staat terecht staan voor verkrachting, aanranding en bezit van kinderporno.

Later meer.