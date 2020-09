Bearcat rukt uit voor verdachte man in joodse wijk Patrick Lefelon

28 september 2020

16u09 1 Antwerpen De buurt rond de Lange Kievitstraat met de Pelikaanstraat is maandagmiddag een tijdje afgesloten geweest voor een tussenkomst van de politie. Een buurtbewoner had een verdachte man opgemerkt die mogelijk gewapend was. De man werd gezien achter het raam van een appartement in de Lange Kievitstraat, in de joodse wijk aan het Centraal Station.



“Wij hebben geen risico genomen en de Lange Kievitstraat afgesloten. Een speciaal politieteam is ter plaatse gekomen en is de woning binnengedrongen. De man werd ondervraagd, maar we hebben geen wapens of andere verdachte spullen gevonden. Rond 14.30 uur is de omgeving weer vrijgegeven”, zegt Wouter Bruyns van de politie Antwerpen.

Het was redelijk druk in de buurt omdat de vakbond ABVV net voordien een actie had gehouden op het Mediaplein. Enkele betogers waren daarna afgezakt naar café De Klok op de hoek van de Lange Kievitstraat. Zij mochten het café een tijdje niet verlaten.

Ook de Bearcat, de speciale pantserwagen, kwam even ter plaatse. De wagen is de jongste weken vooral op de baan tijdens controle-acties van Nachtwacht om de aanslagen binnen het drugsmilieu in te dijken. De Bearcat hoefde niet tussen te komen bij de overmeestering van de verdachte man.