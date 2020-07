Bazart-frontman Mathieu Terryn brengt roséwijn in blik op de markt, en steunt daarmee de muzieksector Annelin Marien

03 juli 2020

14u53 4 Antwerpen Tijdens de lockdown van afgelopen maanden zorgde Mathieu Terryn al voor culinair vermaak op het internet met zijn #CroqueMeThieus, nu brengt de frontzanger van Bazart ook een eigen wijn op de markt: de ‘Plus One Rosé’, een roséwijn in blik. Dat doet hij niet zomaar: voor elk verkocht 4-pack zal Plus One Rosé één euro doneren aan het LIVE2020 fonds, ten voordele van Belgische muzikanten en hun crews in deze moeilijke tijden.

Samen met wijnimporteur Young Charly en het gerenommeerde wijnhuis Artadi brengt Mathieu ‘+1’ op de markt: een fruitige rosé en volledige organische wijn met Grenache druiven uit de Spaanse wijngaarden. Niet in fles, maar in een hip ‘designed’ blik.

“Ik probeer ‘la vie en rose’ te leven, ook al zijn de dagen nu soms ietwat donker", aldus Mathieu. “Ik ben gemaakt om muziek te spelen op een podium, mét publiek voor mijn neus. Maar dat gaat nu even niet. Vandaar dat we per verkocht 4-pack één euro schenken aan het LIVE2020 fonds, een initiatief van verschillende spelers uit de Belgische livemuzieksector. En de naam van de wijn? Da’s een knipoog naar de backstage gastenlijst waar mensen héél graag op staan, met een plus one.”

Plus One Rosé kost 16 euro voor een 4-pack en bestel je online via www.plusonewine.be.