Batavier straalt na renovatie sfeer van typisch visserscafé uit PhT

09 februari 2020

13u55 0 Antwerpen Niet schrikken als je dezer dagen café Batavier binnenstapt. De befaamde kroeg bij het MAS heeft een totaal ander interieur gekregen na een grondige renovatie. Yves Klinkhamers, die de zaak vorig jaar overnam, wilde er een visserscafé genre jaren 1920 van maken. Missie geslaagd.

De honderd jaar oude toog staat niet langer achteraan rechts, maar links vooraan. Met negen tapkranen zul je geen dorst lijden. En er zijn nog blikvangers, zoals de prachtige bierreclames en de tafels die vroeger in de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren stonden.

Eten kun je nog steeds in Batavier. Het restaurant op de bovenverdieping zal met een kleinere kaart werken. En het is de moeder van Yves Klinkhamers die in de potten gaat roeren. Komt goed, want zij heeft een pak ervaring opgedaan bij Il Gallo Nero, in de Grote Pieter Potstraat.