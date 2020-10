Basketbal Vlaanderen schort competitie met een drietal weken op: “Na de herfstvakantie maken we een nieuwe evaluatie op” Dirk Bogaerts

12 oktober 2020

20u38 0 Antwerpen Een nieuwe domper voor het Belgisch basketbal. Vooral de niet-profs worden deze keer hard getroffen. Vandaag werd door Vlaams minister van Sport Ben Weyts beslist dat alle indoorsporten waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan gegarandeerd worden, ‘ on hold ‘ staan.

‘Dit kan niet blijven duren’ zullen velen ongetwijfeld de voorbije dagen gedacht hebben. De basketbalcompetitie is nog maar net vertrokken of het verwachte nieuws waait al binnen. Vanaf woensdag geen basketbalwedstrijden meer, en dit vanaf het niveau U14. Minister Ben Weyts hoopt met deze maatregel het aantal besmettingen terug te dringen. Want eerlijk gezegd: zo goed als alle ( of bijna alle) basketbalclubs werden de voorbije dagen getroffen door een geval van Covid-19. Verschillende wedstrijden werden al uitgesteld. Concreet betekent dit dat alle competitie- en bekerwedstrijden naar een latere datum worden verschoven. Individueel ( conditioneel of shottraining) kan er nog verder gewerkt worden, al blijft het vooruitzicht somber. In eerste instantie wordt alle wedstrijden voor een drietal weken opschort. Voor heel wat jongeren verandert er weinig. Die zien hun verzetje op zaterdag of zondag nog wel doorgaan. Jeugdwedstrijden boven de 12 jaar gaan dan weer op slot.

Reactie Basketbal Vlaanderen

“Dit is geen leuk nieuws”, laat Koen Umans van Basketbal Vlaanderen aan HLN weten. “Morgen zitten we samen met de Waalse vleugel om een gezamenlijk standpunt in te nemen en bekijken we hoe het nu verder moet. Ik verwacht dan ook dat we op één lijn zitten. Na de herfstvakantie communiceren we opnieuw. Veel zal natuurlijk afhangen wat er op hoger niveau wordt beslist. Maar dat het ernstig is, is duidelijk. Ik besef goed genoeg dat de situatie voor heel wat clubs verre van aangenaam is”, aldus Koen Umans, secretaris-generaal van Basketbal Vlaanderen.

Amateurclubs die de eindjes aan elkaar moeten knopen, komen nu nog meer onder druk te staan. Ook sportief heeft dit ongetwijfeld een impact. Heel wat spelers krijgen het lastig om gemotiveerd te blijven en geraken amper in hun ritme.

Voor het profbasketbal wordt er wellicht een uitzondering gemaakt. Morgen of ten laatste overmorgen weten we meer.