Basisschool ‘t Weilandje in het rood voor Rode Neuzen Dag Annelin Marien

29 november 2019

12u48 0 Antwerpen Vandaag is het Rode Neuzen Dag, en ook basisschool 't Weilandje draagt zijn steentje bij. De leerlingen krijgen vandaag een heleboel workshops om mentale weerbaarheid bij kinderen in de kijker te zetten.

Kinderyoga, rots-en-watersessies, gevoelensspelletjes,... En dat allemaal in een rode outfit, speciaal voor Rode Neuzen Dag! Voor de kinderen van basisschool 't Weilandje in de Slachthuislaan staan vandaag heel wat workshops op het programma, met als belangrijkste thema: weerbaarheid.

Directrice Birgit Van Eyck: “Doorheen het jaar doen we al veel rond weerbaarheid op onze school, dus is die afsluiter op Rode Neuzen Dag voor ons evident. Veel kinderen die hier naar school komen, hebben het thuis niet gemakkelijk. Daarom krijgen ze sowieso elke twee weken een sessie rond weerbaarheid, want er zijn er wel wat met een zware rugzak. Maar ook de kinderen die het thuis goed hebben zijn ermee gebaat, omdat het belangrijk is dat je sterk in je schoenen staat. Bij een rots-en-watersessie bijvoorbeeld leren de kinderen zich op een gepaste manier opstellen in bepaalde situaties: soms moet je je als rots kunnen opstellen, en soms als water.”