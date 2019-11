Basisschool De Wereldreiziger krijgt koninklijk bezoek BJS

14 november 2019

17u17 2 Antwerpen Basisschool De Wereldreiziger in de Quellinstraat in Antwerpen krijgt volgende week dinsdag hoog bezoek. Dan brengt koningin Paola leerlingen en leerkrachten een bezoekje.

In het kader van het programma School van de Hoop steunt de Stichting Koningin Paola, sinds 1999 mooie, vernieuwende pedagogische projecten die tot doel hebben de integratie van de leerlingen en hun familie te bevorderen.

Koningin Paola wil een van deze projecten onder de aandacht brengen door een werkbezoek in basisschool De Wereldreiziger af te leggen. Ze zal er op dinsdag 19 november van 10.30u tot 12.30u leerkrachten en leerlingen ontmoeten en zich te informeren over de behaalde resultaten.

In De Wereldreiziger spreekt ongeveer 70 procent van leerlingen thuis een andere taal dan Nederlands. De school wil deze rijkdom aan talen aan bod laten komen via concrete acties met als doel het welbevinden en het zelfvertrouwen van de kinderen te verhogen en de integratie in de school te vergemakkelijken. De koningin is benieuwd naar de werkwijze van de school.