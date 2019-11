Basisschool De Spits organiseert Rode Neuzen Avond Annelin Marien

29 november 2019

12u50 0 Antwerpen Gisterenavond, 28 november, kleurde basisschool De Spits op Linkeroever helemaal rood. Tijdens het slotmoment met dansjes, filmpjes en zelfs een mini-musical vierde de school het einde van hun Rodeneuzenactie, waarmee ze geld inzamelden voor een plek waar kinderen terecht kunnen met hun frustraties.

“Het slotmoment is eigenlijk een bedankje naar alle kinderen toe, voor wat ze de afgelopen weken gedaan hebben om geld in te zamelen voor Rode Neuzen Dag”, zegt opvoedster van De Spits, Noëlla Venken. “Eén van onze leerlingen, Jef, haalde zelfs helemaal alleen al 700 euro binnen! En natuurlijk willen we tijdens het slotmoment het thema weerbaarheid bij kinderen in de kijker zetten, want we merken ook hier dat kinderen zich niet altijd goed in hun vel voelen.”

De school organiseerde een Zombierun, een sponsorloop in thema Halloween, en verkochten ook pennen en totebags met het opschrift ‘Be your wonderful self’. De opbrengst gaat naar een klim- en klauterplek voor de leerlingen en een zenhoekje waar ze tot rust kunnen komen.

Tijdens het slotmoment lieten de leerlingen het beste van zichzelf zien door te zingen, dansen, of een gedicht voor te dragen, en er werd zelfs een mini-musical opgevoerd. Kiran van Ketnet Musical en Sander Provost van de D5R kwamen ook langs om de cheques voor Rode Neuzen Dag in ontvangst te nemen.