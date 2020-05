Exclusief voor abonnees Basisschool Alberreke verwelkomt met open armen opnieuw haar leerlingen, “al zijn er nog enkele vraagstukken die opgelost moeten worden” David Acke

24 mei 2020

14u16 0 Antwerpen Veel kopbrekens afgelopen weekend in de bureaus of de woonkamers van honderden schooldirecteurs in Vlaanderen. Want als de Veiligheidsraad het advies van onderwijsminister Weyts volgt, dan hebben de directeurs nog twee dagen om tegen 2 juni een systeem op poten te zetten dat tienduizenden extra leerlingen onderwijs op school aan kan bieden. Zijn onze basis- en kleuterscholen klaar om alle kleuters en kinderen minstens de helft van de tijd onderwijs op school aan te bieden? Wij polsten bij basisschool Alberreke in hartje Antwerpen.

Bart Jonckers is de directeur van stedelijke basisschool Alberreke, een school in het hartje van de stad. Alberreke maakt deel uit van het Stedelijk Onderwijs, dat dagelijks het leerproces begeleidt van bijna 55.000 leerlingen en cursisten in 116 kleuter- lagere en middelbare scholen, academies en centra voor volwassenenonderwijs. Van die 55.000 gaan 216 leerlingen naar Alberreke, waar ze samen met 22 leerkrachten dagelijks aan de slag gaan.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen