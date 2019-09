BASF investeert ruim half miljard euro in Antwerpse haven: 100 extra jobs vanaf volgend jaar Jan Aelberts

30 september 2019

14u58 0 Antwerpen Chemiereus BASF investeert ruim een half miljard euro in de Antwerpse haven, goed voor honderd extra jobs in 2020 en 2021.

BASF zal in totaal vier nieuwe fabrieken neerzetten in de Antwerpse haven. Eén van de fabrieken zal ethyleenoxide produceren, een belangrijk middel in de chemie dat onder andere gebruikt wordt als antivries. In één van de drie andere fabrieken zal het middel verder verwerkt worden tot ondermeer remvloeistof. Ook zal BASF tenzines maken in één van zijn nieuwe fabrieken, een middel dat vet oplost en gebruikt wordt in wasmiddelen.

BASF stelt nu al zo'n 3.200 mensen te werk in Antwerpen. Vanaf volgend jaar en in 2021 komen er daar nog eens 100 bij.