Bart Peeters breit er nog eens drie extra concerten aan vast AMK

07 januari 2020

16u25 10 Antwerpen 15 keer knallen in de Lotto Arena bleek nog niet genoeg: Bart Peeters geeft nog drie extra shows van zijn Bart Peeters Deluxe, en dat op 14, 16 en 17 mei.

Het leek erop dat zondag 19 januari de afsluiter van een lange reeks concerten zou worden, maar dat was buiten de massale vraag naar kaarten voor Bart Peeters Deluxe in de Lotto Arena gerekend. De vijftien geplande concerten zijn uitverkocht (vier concerten in november en 11 in januari), maar er was nog steeds veel belangstelling voor tickets, ook door studenten die in januari verhinderd zijn door de examens. Bart Peeters en organisator PSE-Belgium kondigen dus nog drie extra concerten aan op donderdag 14, zaterdag 16 en zondag 17 mei.

De paar duizend mensen die zich tussentijds op de wachtlijst hadden ingeschreven, werden intussen persoonlijk verwittigd en hebben voorbehouden plaatsen ter beschikking. Tickets voor deze concerten zijn vanaf nu te koop, en kosten 22,90, 32,98, 44,18 en 55,38 euro.