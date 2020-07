Bart De Wever wil woensdag al specifieke maatregelen tegen verdere verspreiding van virus kunnen nemen: “Beletten dat heel Antwerpen in lockdown gaat”

Antwerpen

Antwerpen houdt de adem in met nu al ruim 300 nieuwe besmettingen in zeven dagen. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) rekent erop dat hij vanuit het federale niveau snel de toelating krijgt om maatregelen te treffen. Waarschijnlijk woensdag al. Zo specifiek en gericht mogelijk, want een grootstedelijke lockdown doet hem huiveren. Het zou eerder gaan om een verstrenging op het niveau van de horeca en publieke bijeenkomsten.