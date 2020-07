Bart De Wever roept de Antwerpenaar op: “Dit is het moment om het beste van onszelf te laten zien” ADN

31 juli 2020

09u40 0 Antwerpen In een nieuwe Facebookvideo roept de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) de Antwerpenaren op tot verantwoordelijkheid en burgerzin. “Dit is het moment om het beste van onszelf te laten zien. Het moment om elkaar niet letterlijk, maar meer dan ooit figuurlijk de hand te reiken”, stelt De Wever.



“Onze stad is niet alleen een lappendeken van gemeenschappen, het is ook een warme thuis voor veel alleenstaanden, ouderen en grote gezinnen”, zo richt de burgemeester zich naar zijn stadsgenoten. “Velen van hen zijn klein behuisd, hebben geen tuin of geen terras. Ik heb oprechte bewondering voor hoe we samen de eerste coronagolf hebben doorstaan. Het was zeker niet altijd en overal even goed. Maar het goede overheerste. En dat is geen kleine prestatie voor een metropool van een half miljoen inwoners.”

Strikte maatregelen

De Wever spreekt over een versterkte Antwerpse samenhorigheid. “Die mogen we niet verloren laten gaan. Want intussen is er een tweede coronagolf begonnen. En helaas is onze metropool één van de broeihaarden. De druk op onze huisartsen en onze ziekenhuizen neemt toe.”



“Daarom zijn er strikte maatregelen afgekondigd door de stad en door de provincie. Die wegen opnieuw zwaar op ons door. Ik besef heel goed dat de maatregelen het plezier van ons leven heel sterk beperken. En het is zeker een bittere pil voor wie in Antwerpen zijn brood verdient. Maar de stad en onze economie zullen blijven draaien. Het leven gaat verder, zo goed en kwaad als het kan.”

Wat er over Antwerpen wordt gezegd is vaak onder de gordel en onterecht. Maar laat ons goed beseffen: dit gaat voorbij. Wij zijn Antwerpenaren. Wij kunnen dit aan Burgemeester Bart De Wever

‘Trots geraakt’

De burgemeester verwijst ook naar de oproepen om niet meer naar Antwerpen te komen en tal van uitlatingen over de stad. “Ons handelshart bloedt”, zegt hij daarover. En ook: “Onze trots wordt geraakt. Wat er over Antwerpen wordt gezegd is vaak onder de gordel en onterecht. Maar laat ons goed beseffen: dit gaat voorbij. Wij zijn Antwerpenaren. Wij kunnen dit aan. Wij zullen hierdoor komen.”

“We moeten nu allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Voor elkaar, voor onze geliefde stad en voor onze regio. Ik wil daarom alle Antwerpenaren oproepen om in eigen stad te kopen en te consumeren. Ondersteun onze zelfstandigen. Ondersteun alle werknemers die zich elke dag voor ons inzetten. Ondersteun ook onze zorgverleners en onze ordehandhavers. We zijn hen heel veel dankbaarheid en respect verschuldigd.”

Zwaar

“Beste Antwerpenaren, ons sociaal leven is heel sterk ingeperkt. Sociale contacten blijken immers de beste geleider voor het virus. Dat valt ons allemaal zwaar, omdat we vrienden en familie al lang niet meer hebben gezien, omdat we afgesneden worden van onze hulpbehoevende ouders, omdat we vakanties in rook zien opgaan. Maar vooral omdat hartverscheurende verhalen rond dit virus al in ons collectief geheugen gegrift staan.”

Dit wordt niet de bruisende zomer die we in Antwerpen gewend zijn. Maar laat dit desondanks toch dé zomer van Antwerpen worden Burgemeester Bart De Wever

Hart en moed

“Dit wordt niet de bruisende zomer die we in Antwerpen gewend zijn” aldus De Wever nog, die oproept om ook het komende warme weekend sociale afspraken en traditionele familiefeesten tot het eigen gezin te beperken.

“Maar laat dit desondanks toch dé zomer van Antwerpen worden. De zomer waarin onze stadsgemeenschap haar hart en moed toont. Dit is het moment om het beste van onszelf te laten zien. Het moment voor verantwoordelijkheid en burgerzin. Het moment om elkaar niet letterlijk, maar des te meer figuurlijk de hand te reiken. Het is in het belang van ieder van ons om de regels zo strikt mogelijk op te volgen. Enkel dan kunnen we het virus overwinnen. Want het zijn de kwetsbaren die anders de gevolgen zullen dragen.”

“Wij zijn Antwerpenaren. Wij zijn Antwerpen. Wij zullen hier straks sterker uitkomen.”



