Bart De Wever opent skikampioenschap in Antwerpen: kijk hoe hij in maatpak schans uittest avh

07 december 2019

14u35

Bron: Belga 52 Antwerpen Op de Scheldekaaien in Antwerpen gaat vandaag Rail ‘n Snow door, met onder meer het Belgisch Kampioenschap Freestyle Rail voor ski en snowboard. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) testte de schans uit in maatpak en bracht het er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf.

Aan de voetgangertunnel staat vandaag een schans met jumps en rails. Skiërs en snowboarders uit binnen- en buitenland laten er het beste van zichzelf zien. En ook burgemeester Bart De Wever waagde zich op de sneeuw. Een stunt of slide over een van de rails zat er niet in voor de burgemeester, maar hij daalde op zijn ski’s - en in maatpak - toch vlot de steile helling af. Die ligt er door het relatief warme weer niet ideaal bij. De sneeuw werd aangeleverd van de indoor skipiste Aspen in Antwerpen, op zo’n 15 kilometer van het evenement.

Vandaag is ook de openingsdag van het festival Winter in Antwerpen. Dertig dagen lang worden verschillende pleinen in de historische binnenstad in kerst- en andere winterse sferen ondergedompeld. Verwachte hoogtepunten zijn onder meer de ijspiste op de Groenplaats, de kerstmarkt, het vuurwerk op oudejaarsavond en - nieuw dit jaar - een “magisch winterbos” op het pleintje voor de kathedraal.