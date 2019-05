Exclusief voor abonnees Bart De Wever (N-VA): “Halen we 30 procent, dan kan ik mijn valies voor Brussel maken”

Burgemeester van Antwerpen wil minister-president worden Philippe Truyts & Noël Slangen

24 mei 2019

06u00 0 Antwerpen “In het beste der werelden zit ik straks als minister-president op het Martelarenplein en Jan Jambon in de Wetstraat 16. Maar je bent geen meester van je lot.” Enter Bart De Wever (48): populairste Belgische politicus van deze eeuw, Darth Vader in de ogen van de klimaatbetogers, maar naast strateeg ook een leider met een klein hart. “Mensen teleurstellen is niet mijn sterkste kant. Ik durf dat voor mij uit te schuiven.”

Het Schoon Verdiep moest hij door de renovatie van het stadhuis twee jaar geleden achterlaten. Deze zomer trekt Bart De Wever mogelijk ook de deur van zijn ersatz burgemeesterskabinet in de Hofstraat achter zich dicht. Aan wie hij de sleutels geeft, krijgen we in de rush naar 26 mei niet te horen. Liesbeth Homans, Koen Kennis, Fons Duchateau? “Ik zou u geen antwoord kunnen geven. En ik wil het ook niet.”

U bent al vijftien jaar voorzitter van N-VA. Doet u het nog graag?

“Ik tel de uren nooit af. Ik heb genoeg fysiek vakantiewerk gedaan om te weten wat zwaar werk is. En deze job voelt niet aan als werken.”

Wat is de minst aangename kant van uw job?

Moeilijke beslissingen over mensen nemen. Over lijstvorming, over werk. Mensen teleurstellen is niet mijn sterkste kant. Soms kies ik zelfs de laffe weg en laat ik de beslissing aan anderen over. Ik ben een people pleaser.”

Hoe gaat het met sp.a in het college?

“Het draait vrij goed. We verdedigen de beslissingen als ploeg (N-VA, sp.a, Open Vld, red.). Het kompas is op besturen ingesteld. De echte oefening wordt de opmaak van de meerjarenplanning in november. Dan zet je als stad de koers uit en weet je wat je kunt uitvoeren. Gemakkelijk wordt het niet in budgettair moeilijke tijden.”

De pensioenlast weegt: u moet er als stad 450 miljoen extra voor uittrekken. Hoe lost u dat op?

“Steden en sommige gemeenten staan er slecht voor omdat ze veel publieke voorzieningen hebben, zoals zorginstellingen. Zonder oplossing voor die pensioenlast moeten ze snijden in hun investeringen. We hebben in de stad in de vorige bestuursperiode 450 miljoen euro bespaard en toch méér geïnvesteerd. Die weg wil ik verder zetten.”

We hebben in Antwerpen de vorige bestuursperiode 450 miljoen euro bespaard en toch meer geinvesteerd. Die weg wil ik verder zetten. Bart De Wever

Hoe kijkt u terug op de regeringen?

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Antwerpen

politiek

N-VA

Vlaanderen

Wetstraat