Bart De Wever mét rode neus beloont Stedelijk Lyceum Cadix voor inzet Rode Neuzen Dag ADA

29 november 2019

11u03 45 Antwerpen Ook het Antwerpse stadsbestuur kleurde even rood voor Rode Neuzen Dag. Ze beloonden het Stedelijk Lyceum Cadix voor hun opmerkelijke acties en hun inzet voor de actie. Burgemeester Bart De Wever en de schepenen kregen op hun beurt allemaal een rode neus.

De leerlingen van het Stedelijk Lyceum Cadix hebben meer dan hun best gedaan. Samen met honderden andere scholen in Vlaanderen zetten ze verschillende acties op poten om meer aandacht te vragen voor psychische problemen en het welzijn van jongeren.

Het voltallige schepencollege beloonde de school voor hun inzet. Burgemeester Bart De wever en schepen voor Onderwijs Jinnih Beels overhandigden een medaille en nadien werden de leerlingen getrakteerd op een warm applaus.

Het Stedelijk Lyceum Cadix maakte onder andere neuzen uit klei die ze nadien schilderden in verschillende kleuren. “Maar geen rood. Dat vonden we net iets te cliché”, vertelt leerkracht An Haneveir. “Nadien verkochten we de neuzen aan vier euro per stuk. We zijn best trots op de neuzen, zeker met enkele naast elkaar had het iets kunstzinnig.” Schepen Beels kreeg er eentje cadeau. “Ik wil alle Antwerpse scholen die mee deden aan rode neuzen dag bedanken. Nog te vaak horen we verhalen over jongeren die het moeilijk hebben op school of thuis, die gepest worden. Ik doe daarom een warme oproep aan elke school om werk te maken van een doordacht zorgbeleid.”

Stille ruimte

Hoeveel geld de school bij elkaar bracht, dat wisten ze nog niet omdat er ook nog een wafelenbak georganiseerd wordt. Maar wat ze gaan doen met het geld is wel al duidelijk. “Met het geld gaan we een stille ruimte maken in de school waar iedereen die nood heeft aan een rustig moment terecht kan. We zijn met heel veel op school en het kan er best druk zijn maar je even terugtrekken kan niet. Je kan wel even in een klaslokaal gaan zitten maar dat is toch niet helemaal hetzelfde”, vertelt Fatima Victoria (19). Hoe die stille ruimte er gaat uitzien, mochten de leerlingen zelf bepalen. “Met behulp van een computerprogramma konden we de ruimte in 3D maken. We konden zelfs kiezen welke structuren we zouden gebruiken voor de muren, de vloer en het plafond.”