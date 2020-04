Exclusief voor abonnees Bart De Wever leidt Antwerpen door de lockdown: “Hopen dat de stad in de zomer herleeft, maar grote evenementen met internationaal publiek mogen we dit jaar vergeten” Philippe Truyts

06 april 2020

07u30 22 Antwerpen “Ik hoop dat we in juli en augustus in Antwerpen de bevrijding van het coronavirus kunnen vieren. Over de periode vóór de zomer maak ik me weinig illusies.” Burgemeester Bart De Wever (N-VA) moet zijn stad zo goed mogelijk door de lockdown loodsen. Maar hij is ook vader van vier tieners. “De aanvankelijke ‘joepie, er is geen school’ is helemaal weg. We houden ons aan de regels en ondergaan ze. En vragen ons af hoelang het nog gaat duren.”

De wereld is in enkele weken tijd totaal veranderd. Hoe beleeft u deze periode?

“Op weekdagen speelt mijn leven zich af op kantoor, in de Hofstraat. Het bijenkorfgevoel van een stadhuis is weg. Wie kan telewerken, doet dat thuis. Nog maar 10 tot 20 procent van de mensen loopt hier rond. Professioneel is dit een bizarre periode. Ik ben ook hoofd van de Antwerpse crisiscel. Ik heb dus veel contact met de Vlaamse en federale diensten om de toets van ons terrein door te geven. We moeten aan de slag met moeilijk werkbare regels. Die veroorzaken verwarring.”

“Een voorbeeld: een paar nachten geleden verschijnt op de website van de nationale crisiscel dat je een machtiging van je burgemeester nodig hebt om naar je vaste vriend(in) in het buitenland te mogen. De dag nadien krijg ik al vijf mails. In Antwerpen heeft mijn handtekening waarde. Maar wat als je in Nederland een politieagent tegenkomt? Of hoe ga ik controleren dat iemand niet liegt over die relatie? Ik voel in de contacten met de federale overheid aan dat ze het daar zelf niet goed weten. Waarna ik aan mijn burgers moet uitleggen dat zo’n buitenlands bezoek toch niet kan.”

