Bart De Wever krijgt taart cadeau voor Internationale Dag Tegen Voedselverspilling AMK

29 september 2020

16u33 0 Antwerpen “Bleft goân hé, Bart! De sinjoren zen goe bezig zenne!” Met deze boodschap, aan Bart De Wever overhandigd op een taart, wil Too Good To Go de burgemeester uitnodigen zijn inspanningen in de strijd tegen voedselverspilling op te voeren. Vandaag, 29 september, vieren de Verenigde Naties namelijk de eerste Internationale Dag Tegen Voedselverspilling.

Naast een taart aan het adres van Bart De Wever, reed Too Good To Go, de app die dagelijks tegen voedselverspilling strijdt, met een fiets met een bemoedigende boodschap ter attentie van de burgemeester rond het stadhuis van Antwerpen.

“Naar schatting één derde van al het voedsel dat wordt geproduceerd, wordt weggegooid”, klinkt het bij Too Good To Go. “Sinds de lancering van Too Good To Go in Antwerpen zijn er in de stad al 162.500 maaltijden gered, goed voor 406.000 kg CO2. Dat zijn zo maar eventjes 432 vluchten van Brussel naar New York. Antwerpen is dus op de goede weg, denk ook aan duurzame voedselinitiatieven zoals Voedselraad Antwerpen, maar de tijd dringt.”

Mega Mindy

“Daarom roept Too Good To Go burgemeester De Wever op om de actie op te voeren in de strijd tegen voedselverspilling. Steden en gemeenten beschikken over de juiste infrastructuur, noodzakelijke netwerken en lokale kennis om voedselverspilling effectief aan te pakken. Zij beschikken over de nodige gegevens om te bepalen waar en hoe voedselverspilling plaatsvindt, en hebben de bevoegdheid om zeer gerichte maatregelen te nemen en zo de voortgang te versnellen.”

Bart De Wever reageerde alvast op Instagram: “Om Mega Mindy te parafraseren: als er nu één ding is wat Bart niet kan verdragen, dan is het eten weggooien.”