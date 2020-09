Bart De Wever kijkt met strakke blik naar het noorden: “Nederland rijdt een sprint tegen de drugsmaffia. Als we nu niet hoger schakelen, verschuiven alle problemen naar ons”

Antwerpen

De Antwerpse gemeenteraad debatteert maandag over het drugsgeweld in de stad. Ondertussen lijkt het door de veelbesproken Operatie Nachtwacht met BearCats en gerichte controles weer rustiger in Deurne. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) tempert wel de verwachtingen. “Niemand kan uitsluiten dat binnen een maand of vier niet nog zwaarder geweld onze kant uitkomt, aangestuurd vanuit Dubai of Amsterdam.” Lees alles over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier